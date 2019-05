Am Wochenende haben die meisten Menschen Zeit sich in andere Welten zu stürzen. Falls ihr noch nicht genug von der blutigen Sengoku-Ära habt, gibt es zurzeit etwas Günstiges in dem ihr mit einem scharfen Verstand und taktischen Gespür dem Tod trotzen könnt.

In Nioh warten epische Bosskämpfe auf euch

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Nioh spielt im 16. Jahrhundert der japanischen Sengoku-Zeit in der ihr euch als William Adams, einem fiktionalen Charakter basierend auf einem realen Seefahrer, durch eine Vielzahl von furchterregenden Begegnungen, egal ob gegen Mensch oder Dämon, behaupten müsst. Dies funktioniert in diesem Action-RPG allerdings nur mit einem scharfen Verstand, taktischem Kampfgespür und schnellen Reflexen, da ihr ganz im Sinne der Soulsborne-Spiele erst einmal alle Stärken und Schwächen der Gegner herausfinden müsst.

Die Inspiration der Soulsborne-Spiele lässt sich sicherlich nicht abstreiten aber Nioh besitzt genug eigene Ideen, um als eigenständiges und vor allem sehr gutes Action-RPG gesehen zu werden. Ihr findet harte Kämpfe, dunkle Fantasy und Folklore, wie auch verzweigte Level mit ineinandergreifenden Pfaden und vielen Geheimnissen vor. Das Erkunden wird belohnt und die Level halten auch die ein oder andere Überraschung parat. Natürlich sind die epischen Bosskämpfe nicht zu vergessen, welche euch einiges abverlangen werden. Vor allem die unterschiedlichen Kampfhaltungen im Kampfsystem bringen ein tiefes Gameplay-Element ein, welches euch eine Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten eröffnet und das Kampfsystem raffiniert verfeinert.

Das Wochenende ist der perfekte Zeitpunkt um euch intensiv mit dieser Challenge zu beschäftigen und dem Tod zu trotzen. Seid ihr bereit für eine neue Herausforderung die gute Skills am Controller belohnt? Dann könnt ihr entweder direkt im PSN-Store zugreifen, wo das Spiel gerade stark reduziert ist. Auf Amazon findet ihr das Spiel ebenso - jedoch nicht als Angebot. Nioh wird eure Geduld, eure Lernfähigkeit und eure präzisen wie auch unbarmherzigen Skills mehr als belohnen.

Haltet in den verschiedenen Level Ausschau nach den heißen Quellen. Nicht nur sind es kleine Geheimnisse, sondern sie bringen euch auch einen temporären Vorteil im Kampf.