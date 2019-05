Zehn Jahre Minecraft, zehn Jahre zahllose Klötzchenabenteuer: Zum großen Jubiläum des einstigen Indie-Spiels veröffentlicht Mojang eine ganz besondere Karte. Mit dabei sind ein paar spannende Geheimnisse.

Voraussichtlich noch dieses Jahr soll Minecraft - Dungeons erscheinen:

Den zehnten Geburtstag von Minecraft feiern die Macher zwar ohne Erfinder Markus "Notch" Persson, aber mit den Fans. Entsprechend für diese hat das Entwicklerteam nun eine spezielle Karte veröffentlicht, die euch in einen ganz besonderen Minecraft-Themenpark entführt.

Einmal auf der Jubiläums-Map angekommen, nehmen euch die Ersteller auf eine Reise durch die wichtigsten Updates mit. Kleine Texteinblendungen zeigen euch, wann der jeweilige Patch erschienen ist und was er grob verändert oder erweitert hat. Nach der Fahrt entlässt euch die Karte in einen großen Park, welcher euch mehr über die Welt und Minecraft an sich verrät. Sogar das eine oder andere Geheimnis und Easter-Egg versteckt sich hier.

Wer Lust hat, die Jubiläums-Map selbst zu erkunden, kann diese sich kostenlos downloaden. Für die Bedrock-Version des Spiels, die auf Windows 10, Xbox One, Nintendo Switch, Android und iOS erhältlich ist, könnt ihr die Karte über den Minecraft Marketplace herunterladen. Den Download für die Java-Version findet ihr hingegen auf der Minecraft-Webseite.

Ein Spiel für die Ewigkeit: Obwohl Minecraft bereits zehn Jahre alt wird, ist die Popularität des Klötzchenspiels weiterhin gegeben. Wahrscheinlich wird sich das auch in naher Zukunft nicht so schnell ändern.