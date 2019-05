The Elder Scrolls Online: Zwei Spieler haben es fast durchgespielt und dafür viel Zeit geopfert

Lässt sich ein Online-Rollenspiel durchspielen? Nun, das ist eine nur schwer zu beantwortende Frage. Im Falle von The Elder Scrolls Online haben zumindest zwei Spieler nahezu sämtliche Inhalte absolviert.

Es soll der "perfekte Account" sein: Der Spieler mit dem durchaus kuriosen Namen HipsterGandalf42 hat laut eigenen Aussagen The Elder Scrolls Online zu 99 Prozent durchgespielt. Was das genau bedeutet, hat ein Freund des Spielers im offiziellen Spieleforum einmal aufgelistet:

Sämtliche Quests abgeschlossen

alle Gilden auf das Maximum gebracht

jeden Dungeon absolviert

alle Erfolge freigeschaltet

alle Bücher (mit Ausnahme von 14 Stück), Himmelsscherben, Farben und so weiter gefunden

alle Handwerksstationen gefunden

alle Handwerksmotive- und Rezepte und Baupläne erlernt

alle Fähigkeiten inklusive Morphs erlernt

seit April 2017 sämtliche Sammelobjekte erworben

vier vollständige Lootbox-Saisonen erworben

alle Häuser erworben - allerdings keine aus dem Echtgeldshop

Hinzu kommen noch weitere Dinge, die er nicht alle auflisten konnte oder wollte. Insgesamt, so heißt es, hat HipsterGandal42 etwa 200 komplette Tage Spielzeit in The Elder Scrolls Online verbracht. Ein Wahnsinnsaufwand, aber damit ist der aus Deutschland stammende Spieler nicht alleine.

Laut dem polnischen Online-Magazin MMORPG-PL hat auch ein amerikanischer Spieler nahezu alles in The Elder Scrolls Online erreicht. Gut möglich, dass es noch den einen oder anderen "perfekten" Abenteurer mehr gibt.

Als nächstes möchte HipsterGandal42 die neue Klasse des Nekromanten auf 100 Prozent bringen, sobald diese verfügbar ist. Die Erweiterung The Elder Scrolls Online - Elsweyr erscheint für PC, Xbox One und PlayStation 4 am 4. Juni.