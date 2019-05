In einem Kino in Kanada ist der absolute Horror passiert: Statt des familienfreundlichen Pokémon-Films Meisterdetektiv Pikachu wurde ein Horrofilm auf die Kinoleinwand projiziert. Ein Erlebnis, das so manches Kind so schnell nicht wieder vergessen wird.

Verpasst den Trailer zu Meisterdetektiv Pikachu nicht:

Eigentlich sollte es mit Meisterdetektiv Pikachu ein netter Familienabend für die Kinobesucher in Montreal in Kanada werden. Doch bereits vor dem Start des eigentlichen Films kam es zu schlimmen Vorzeichen, wie ScreenRants Ryan George auf Twitter schreibt.

Ihm zufolge sei vor dem Filmbeginn ein Trailer zu Annabelle 3 auf der Kinoleinwand abgespielt worden, der bereits einige Kinder in Angst und Schrecken versetzt haben dürfte, sodass auch einige Tränen geflossen sind. Der Trailer zum neuen Joker-Film dürfte anschließend nicht gerade zur Beruhigung beigetragen haben. Genausowenig wie die Vorschau zu Child's Play, einem Remake von Chucky - Die Mörderpuppe aus dem Jahre 1988.

OH MY GOD THEY'RE PLAYING LA LLORANA INSTEAD OF DETECTIVE PIKACHU pic.twitter.com/j4qX6fAf95 — Ryan George (@theryangeorge) 9. Mai 2019

Zu allem Übel wurde anschließend auch noch ein Film abgespielt, der wohl kaum etwas mit Meisterdetektiv Pikachu zu tun hat: Lloronas Fluch. Der Horror-Mystery-Thriller startet mit einer im Jahre 1673 in Mexiko lebenden Frau, die ihre beiden Kinder in einem Fluss ertränkt und danach kurzerhand Suizid begeht - kein schöner Anblick für Kinder, die stattdessen ein niedliches Pikachu erwartet haben.

Glücklicherweise wurde der Fehler dann doch noch von den Kinobetreibern erkannt und der Horrorfilm wurde gestoppt. Die Besucher durften Meisterdetektiv Pikachu dann in einem anderen Kinosaal sehen. Der Vorfall dürfte einigen jüngeren Zuschauern aber trotzdem länger im Gedächtnis bleiben.