Mit Videospielen Geld verdienen ist für viele ein lange gehegter Traum. Jetzt bietet eine Firma in den USA 1.000 US-Dollar für einen Monat Fortnite-Spielen.

So sieht Fortnite Season 9 aus:

Es handelt sich dabei um einen Sommerjob der besonderen Art: Die Firma HighSpeedInternet.com sucht jemanden, der für 1.000 US-Dollar (etwa 890 Euro) und ein Jahr gratis High-Speed-Internet inklusive neuem Modem bereit ist, 50 Stunden Fortnite zu spielen.

Das entspricht einem Stundenlohn von 20 US-Dollar. Die 50 Stunden müssen natürlich nicht am Stück gespielt werden, sondern irgendwann zwischen dem 7. und dem 31. Juli diesen Jahres. Die Spielzeit muss außerdem vollständig auf Twitch gestreamt werden. Das Besondere: Die Firma richtet sich mit dieser Ausschreibung explizit auch an SpielerInnen, die nicht professionell streamen.

Bewerbungsfrist ist der 31. Mai. Um sich zu bewerben muss man allerdings nicht nur über 18 sein, sondern auch eine Arbeitserlaubnis für die USA besitzen. Falls ihr also zufälligerweise gerade in den USA sitzt und da noch lang genug bleibt, um ein Jahr Gratis-Internet auszureizen, bewerbt euch bis zum 31. Mai. Am 7. Juli wird dann bekannt gegeben, wer "gewonnen" hat.

Coole Aktion oder (nicht ganz so) billiger Werbe-Gag? Was haltet ihr von der Ausschreibung? Wünscht ihr euch ähnliche Aktionen in eurer Region? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.