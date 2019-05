Der Speedrunner tomatoanus hat einen neuen Weltrekord der etwas anderen Art aufgestellt. Mit einer neuen Bestzeit schloss er dabei das Spiel Fallout - New Vegas ab, und zwar ohne ein Techtelmechtel mit allen potenziellen Partnern im Spiel auszulassen.

Seit Ende letzten Jahres könnt ihr auch online die postapokalyptische Welt durchqueren:

Derzeit macht das entsprechende Video zu diesem denkwürdigen Speedrun auf YouTube die Runde. tomatoanus kommentiert darin kritisch sein Vorgehen bezüglich des Durchspielens und seinen sexuellen Eroberungen in Fallout - New Vegas. Beispielsweise erklärt er, dass der Spieler durch einen Trick im Menü einfach das Geschlecht seines Charakters ändern könne, um so den sexuellen Präferenzen seines potenziellen Partners zu entsprechen. Doch auch andere Kniffe, mit denen sich schneller durch das Spiel schreiten lässt, hält der YouTuber in seinem Video keinesfalls geheim.

Stellt ihr das Spiel auf Italienisch, dann lassen sich durch die höhere Sprechgeschwindigkeit der Sprache einige Minuten bis zum Spielabschluss einsparen, durch ein Teleport-Trick kann die Mojave-Wüste schneller durchquert werden und durch die Möglichkeit Objekte zu duplizieren, können Quest-Gegenstände leichter "gesammelt" werden - Allesamt Tricks, die dringend notwendig sind, um trotz der für die Bettgeschichten aufgewendete Zeit schnell das Ende zu erreichen.

Letztendlich konnte tomatoanus Fallout - New Vegas in 28 Minuten und 38 Sekunden abschließen und kann damit einen neuen Weltrekord in der Kategorie 'Speedrun inklusiver aller Sexualpartner' für das Spiel verzeichnen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch!