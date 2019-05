Überstunden bei Epic, Belästigungen bei Riot, und Trauma von der Arbeit an Mortal Kombat 11: Dürfen oder sollten wir Spiele spielen, von denen wir wissen, dass sie unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen entstanden sind? Darüber sprechen wir im aktuellen spieletalks. Klickt hier, um das Video zu starten:

Hier ist das Video, in dem wir über fragwürdige Arbeitsbedingungen sprechen:

Wenn euch das Video angeregt hat, euch weiterführend damit zu beschäftigen, was Crunchtime bedeutet, was im Vorfeld zur Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 über dessen Entwicklung berichtet wurde und wie Crunchtime generell Einzug in Spieleentwicklungen genommen hat, haben wir einen Artikel dazu für euch. Die angesprochene Reportage von Matthias für Zeit Online findet ihr hier.

Was alles schiefläuft

Außerdem findet ihr bei uns Infos zu dem erwähnten Mitarbeiter, der durch das Design von Gewaltanimationen in Mortal Kombat 11 laut eigenen Aussagen traumatisiert wurde. Belest euch auch gern über die Proteste der Mitarbeiter von Riot Games und die offensichtlich unangenehmen Arbeitsbedingungen, unter denen zuletzt Mitarbeiter von Epic Games an Fortnite arbeiteten.

Und auch Fans von God of War zeigen sich nach der Dokumentation zur Entwicklung besorgt über die Mitarbeiter. Sie sagen sogar, dass sie lieber auf neuen Content verzichten als die Entwickler noch einmal so zu strapazieren.

