Europawahl: Diese Partei könnte zu euren Spielgewohnheiten passen

Am Sonntag ist Europawahl. Mit dieser könnt ihr beeinflussen, wie sich die Europäische Union entwickeln wird - wie wir zukünftig zusammenleben. Wir hoffen natürlich alle, dass ihr euch unabhängig von Videospiel-Medien dafür interessiert und euch darüber informiert, welcher Partei ihr eure Stimme geben wollt.

Doch wenn ihr zusätzlich noch erfahren wollt, welche Partei eventuell zu euren Spielgewohnheiten passt, könnte euch dieses Quiz helfen. Wir wollen hier auf keinen Fall beeinflussen, wen ihr wählt. Sondern nur darauf aufmerksam machen, dass sich auch Gamer für Politik interessieren sollten.

Was kam denn bei euch raus? Und seid ihr mit dem Ergebnis einverstanden? Und vor allem: Welches Thema ist euch bei der Europawahl am wichtigsten? Schreib uns eure Antworten doch in die Kommentare, wir sind gespannt.