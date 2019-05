Auf Steam hat ein Fan ein eigens kreiertes Spiel über YouTube-Star PewDiePie veröffentlicht. Als unabhängiger Content-Creator ist er die letzte Hoffnung der Menscheit.

Auf Steam gibt es ein neues Spiel mit dem Titel "Pew Dew Redemption", welches YouTube-Star PewDiePie in die Hauptrolle steckt. Das Fan-Spiel wurde zur freien Verfügung gestellt und auf der offiziellen Produktseite des Spiels heißt es zur Geschichte:

"Dive into the role of Pew and fulfill your destiny as the last independent content creator. Face and Destroy the company and all of its subjects to ring peace and freedom back to the internet."