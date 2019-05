Eines vorweg: Wenn sich etwas in der Zeit, in der ich mit Videospielen arbeite, nicht verändert hat, dann ist es die Lust an und am Spielen. Es gibt Phasen, in denen sich Releases und Anspieltermine überschlagen, so dass ich durch das Testen und Auswerten eine Zeitlang gesättigt bin. Aber ich hatte bisher noch nie das Gefühl, dass mir durch die redaktionelle Arbeit der private Spaß an Videospielen genommen wurde. Es kennt ja sicher jeder die Geschichte vom Mitarbeiter im "Fast Food"-Restaurant, der privat kein Fast Food mehr anrühren kann. Ich bin froh, dass meine Freude am Zocken noch die Gleiche ist.

Was sich allerdings geändert hat, ist die Zeit, die ich fürs Zocken habe. Sowohl in der beruflichen Ausbildung als auch im Studium hatte ich deutlich mehr davon, und damit euch eher den Nerv, mich nach Erledigung meiner Pflichten an ein Spiel zu setzen. Dadurch zocke ich mittlerweile seltener privat. Und bin auch davon weggekommen, aus Prinzip Spiele zu beenden, wenn gefühlt die Luft raus ist.

Wenn ich einen Effekt benennen müsste, der in direktem Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit steht, dann ist es wohl der, den die wachsende Erfahrung mit sich bringt. Die Auseinandersetzung mit bestimmten Schemata, die in gleicher oder ähnlicher Form auf eine Vielzahl von Spielen angewandt wird. Diese führt dazu, dass die Wahl meiner privat gespielten Spiele – so wie bei Kollege Alex - noch etwas strenger geworden ist. Wenn ich merke, dass es sich um ein Spiel handelt, das mir wenig bis nichts Neues bietet, wird es schneller uninteressant für mich und auch Let’s Plays schaue ich mir dann nicht mehr in dem Maße an, wie ich es vor einigen Jahren noch getan habe.

Andererseits fördert die Arbeit als Redakteur auch die Bandbreite an Spielen und Genres, mit denen ich in Berührung komme. Somit sortiere ich also für den privaten Genuss zwar stärker aus, erweitere aber stetig meinen Horizont und die Vielfalt mir bekannter Spieletypen. Das weiß ich sehr zu schätzen, selbst wenn es dann manchmal nur bei einem Anspielen bleibt.