Früher hatte ich einfach Spaß an Videospielen. Heute nehme ich sie viel zu sehr technisch auseinander und ärgere mich über Kleinigkeiten . Das alles hört sich sehr negativ an, ich habe aber immer noch Spaß an Videospielen , keine Sorge!

Früher war ich ein relativ langsamer Spieler. Voller Ehrgeiz wollte ich in jedem Spiel alles entdecken und jede Trophäe freischalten. Dafür kann ich mich aus Zeitmangel nicht mehr begeistern und bin oftmals froh, wenn die Spielzeit etwas kürzer ausfällt.

Puh, das liest sich echt schlimm. Ganz so unromantisch ist meine Beziehung zu Videospielen aber nicht. Richtig gute Spiele schaffen es, den Arbeitsgedanken aus meinem Hinterkopf zu vertreiben. Dann bin ich voll und ganz in der Spielwelt und versenke unbemerkt auch mal 300 und mehr Spielstunden, wie in The Legend of Zelda - Breath of the Wild.