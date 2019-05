Wenn ihr Fans der ersten GTA-Spiele seid, solltet ihr euch das am 21. Mai erschienene American Fugitive vielleicht einmal anschauen. Das Action-Game bietet das Grundgerüst des klassischen Grand Theft Auto mit modernen Veränderungen.

Im Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack auf die Action:

Entwickler Fallen Tree Games nimmt euch in American Fugitive mit auf eine Zeitreise. Das Spiel versetzt euch in eine offene Spielwelt, angesiedelt in den amerikanischen Südstaaten der 80er Jahre. Aber hier hört die Zeitreise nicht auf. Denn American Fugitive ist obendrein eine Hommage an das klassische Grand Theft Auto.

Wie in den ersten GTA-Spielen aus den 90ern betrachtet ihr das Geschehen aus der Luft. Und wie es Grand Theft Auto ebenso vorgemacht hat, ist dieses alles andere als zimperlich - ihr bekommt es mit der kriminellen Unterwelt genauso zu tun wie mit der örtlichen Polizei.

Ihr übernehmt die Rolle von Will Riley, der zu Unrecht für den Mord an seinem Vater verurteilt wurde. Getrieben von Rachegelüsten flüchtet er aus dem Gefängnis, um die wahren Täter ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen.

Anders als im klassischen GTA eröffnet sich Will nach seinem Ausbruch allerdings ein sehr dynamischer Schauplatz. In Redrock County lassen sich zahlreiche Umgebungselemente zerstören, Fahrzeuge weisen eine vielschichtige Physik auf. Das Spiel verspricht zudem zahlreiche Möglichkeiten, sich nach Lust und Laune zu betätigen, sowie eine packende Story obendrein.

Wenn euch das Spiel interessiert und ihr "PlayStation Plus"-Mitglieder seid, könnt ihr euch American Fugitive aktuell für 15,99 Euro im PlayStation Store kaufen*.

Interessant ist übrigens auch, dass die zwei Gründer des Studios Fallen Tree Games an Action-Schwergewichten wie Timesplitters, Crysis und Black gearbeitet haben. An Erfahrung im Genre mangelt es also nicht. Was ihr von American Fugitive haltet, könnt ihr uns gern in den Kommentaren sagen!