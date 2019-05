Ab und zu habe Jay schon mal daran gedacht, sich bei Nintendo zu bewerben. Allerdings schätze er die sprachliche Barriere zu hoch ein, falls Nintendo nur Leute einstelle, die Japanisch sprechen könnten. Sei das aus dem Weg, sähe er kein Problem mehr. „Wieso nicht, ich hab Ideen“, sagte er.

Zuletzt fragen wir ihn, wie er wohl selbst als Pokémon aussehen würde. „Vielleicht eine Mischung aus Relaxo und Farbeagel“, witzelt er. Die Frage überfordere ihn etwas, daran habe er noch nie gedacht. Er brauche etwas Zeit und würde sich dann wieder mit einer Kreation melden. Diese könnt ihr hier bewundern.

Noch ist nicht viel zu diesem Pokémon bekannt. Es scheint aber gerne zu schlafen und zu essen. Ist es nicht damit beschäftigt, tobt es sich kreativ in seiner Umgebung aus. Laut Legende soll es früher einmal ein Mensch gewesen sein.

Was die Zukunft von Pokémon betrifft und ob die Entwickler die Spieler nach 800 Pokémon immer noch mit neuen Kreationen begeistern werden können - dahingehend sieht Jay keinen Grund zur Panik.

„Klar ist nicht jedes Pokémon das absolute Überding. Aber wenn alles so toll wäre, würden die wirklich tollen Pokémon untergehen. Also braucht man auch so kleine Nerdpokémon, bei denen man denkt - Ja, die sehen jetzt nicht so dolle aus, aber dann hat man dieses gute Gegenstück dazu.“