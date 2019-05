Mit World of Warcraft - Classic kehrt nicht nur der Retro-Charme des betagten MMORPG zurück, es veranlasst einige Spieler auch dazu, einen altbekannten Witz aus der Trickkiste zu holen ... und offenbar funktioniert der Gag auch fünfzehn Jahre später noch.

Die Streamerin Pokimane ist besagtem Scherz vor laufender Kamera zum Opfer gefallen: Ein Streaming-Kollege versuchte, sie etwas auf die Schippe zu nehmen und fragte - unmittelbar nachdem Pokimane sich ausgeloggt hatte - ob sie denn überhaupt das Spiel gespeichert habe.

Dabei handelt es sich um einen beliebten Witz aus der Anfangszeit von World of Warcraft, als Online-Rollenspiele noch in den Kinderschuhen steckten und in der die Selbstverständlichkeit, in einem Multiplayer nicht manuell speichern zu müssen, noch nicht zu den Neulingen durchgedrungen war.

Pokimane zeigte sich zwar zunächst überzeugt davon, dass World of Warcraft - Classic automatisch den Spielfortschritt speichern würde, reagierte aber auf den durch den Witz explodierenden Chat dann doch etwas verdutzt und unsicher. „Oh, mein Gott, bitte sagt mir, dass ihr mich nur reinlegen wollt! Ich heule gleich!“, waren ihre Worte.

Das Video des Vorfalls macht derzeit auf Twitch die Runde und verzeichnet mittlerweile 330.000 Aufrufe. Einen leicht bitteren Beigeschmack gibt es trotzdem: Der Erfolg des Videos könnte durchaus dafür sorgen, dass das Späßchen bei Neuzugängen im Retro-Azeroth künftig nicht mehr zieht.

Unter den Spielern gehen die Meinungen unterdessen weit auseinander: Während die einen sich über den wiederkehrenden Witz freuen, dem sie unter Umständen früher selbst einmal zum Opfer gefallen sind, gibt es auch kritische Stimmen. Einige Spieler können nicht nachvollziehen, warum die begehrten Beta-Zugänge für WoW Classic an ahnungslose Streamer statt an Veteranen vergeben werden.