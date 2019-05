Die Anzeichen sind nicht mehr zu übersehen: Im kommenden Jahr wird wohl die PlayStation 5 veröffentlicht werden und mit ihr viele Hoffnungen und Erwartungen einhergehen. Schließlich war es bei der PlayStation 4 ganz ähnlich. Doch welche dieser Erwartungen wurden eigentlich wirklich erfüllt? Was hat uns diese Konsole denn wirklich Neues gebracht? Das haben wir uns und euch gefragt.

Die PlayStation 5 drängt sich immer mehr ins Rampenlicht. Erst kürzlich hat Sony selbst die Tür geöffnet, indem sie erste handfeste Infos zur PlayStation 5 bekanntgegeben haben. So habt ihr interessante Infos zur Abwärtskompatibilität und anderen technischen Features erhalten. Auch, dass die PlayStation 5 innerhalb 2020 erscheinen soll, ist inzwischen bekannt. Und somit richtet sich das Augenmerk vieler Entwickler-Studios wohl schon auf die nächste Konsolengeneration, und mit ihnen blicken auch die Spieler auf die Möglichkeiten einer neuen Konsole.

Welche technischen Innovationen wird diese neue Konsole ermöglichen? Wie werden wir zukünftig spielen - und vor allem, was werden wir zukünftig spielen? All das sind Fragen, die sich viele auch vor dem Release der PlayStation 4 gestellt haben. Die Frage ist nur: Wurden diese Hoffnungen auch erfüllt? Um sich einer Antwort zu nähern, haben wir in der Redaktion nachgefragt, welche Erwartungen hier herrschten, bevor die PlayStation 4 erschien und was davon nun übrig ist. Ebenso haben wir aber auch euch gefragt. Die Antworten sind sehr unterschiedlich und deuten bereits auf das voraus, was wohl auch die PlayStation 5 erfüllen muss, um ein Erfolg zu sein.

So langsam müssen wir wohl Abschied von der PlayStation 4 nehmen

So blickt ihr auf die PlayStation 4 zurück

Zu den Enttäuschungen zählt für viele von euch, dass die PlayStation 4 gerade im Spielbereich nicht viel Neues geboten habe. Vielmehr seien vor allem Neuauflagen von alten Spielen, Fortsetzungen oder Remakes auf der Konsole erschienen. Ein Grund für das Aufwärmen alter Spiele sei die fehlende Abwärtskompatibilität gewesen, die sich viele von euch vor dem Release erhofften. Also die fehlende Möglichkeit, eure "PlayStation 3"-Spiele einfach ins Laufwerk der PlayStation 4 zu legen und loszuzocken.

Ebenso hattet ihr große Erwartungen an PlayStation Plus, die nicht alle erfüllt wurden. So finden es einige von euch sehr bedauerlich, dass man für Online-Spielen nun eine Gebühr zahlen muss - etwas, das es auf der PlayStation 3 nicht gab. Doch auch mit der Auswahl der kostenlosen "PlayStation Plus"-Spiele sind nicht alle von euch zufrieden. Gerade zuletzt habe es an Wertigkeit der angebotenen Spiele gefehlt. Von der PlayStation 5 erhofft ihr euch daher, dass das Angebot von Anfang an hochwertig ist und auch aktuelle Spiele beinhaltet.

Grundsätzlich denken auch einige von euch, dass der grafische Sprung zwischen der PlayStation 3 und PlayStation 4 nicht groß genug war. Anders als noch in den Generationen davor, habe die zusätzliche Hardware-Power kaum für Innovationen in den Spielen gesorgt. Denn zumeist seien es die gleichen Ideen nur mit etwas besserer Grafik gewesen. Auch mit der Technik haben einige von euch Probleme. So bemängeln einige von euch, dass die Lautstärke der Konsole viel zu hoch sei und teilweise das Spielvergnügen beeinträchtige.

Doch loben viele von euch auch Innovationen wie etwa PlayStation VR, welche ganz neue Spielerlebnisse ermöglichen. Auch betonen viele von euch, dass gerade die Exklusivspiele der PlayStation 4 eine ganz besondere Erfahrung seien. So werden etwa God of War, Horizon - Zero Dawn oder auch Spider-Man als erstklassige Spiele genannt, die euch noch lange im Gedächtnis bleiben werden. Und genau solche Erlebnisse erhofft ihr euch auch von der PlayStation 5: Einfach richtig gute Spiele, die euch fesseln können.