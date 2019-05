So blicken wir auf die PlayStation 4 zurück

"Für mich geht es in jeder neuen Generation zu 99 Prozent um eine Sache: Neue Spiele. Ich hatte in der vorherigen Generation auf Microsoft gesetzt, mir vor allem wegen einiger Exklusivspiele eine Xbox 360 gekauft und keine PlayStation 3. Wie ich im Nachhinein feststellte, entgingen mir dadurch zahlreiche JRPGs, welches eines meiner Lieblingsgenres ist.

Und so dachte ich auch lange Zeit, dass vermutlich in ähnlicher Menge exklusive JRPGs für die PlayStation 4 auf den Markt kommen würden. Immerhin wurde meine bis dato letzte Sony-Konsole, die PlayStation 2, damit überhäuft. Als die PS4 dann draußen war, stellte ich fest, dass diese Erwartung nicht ganz der Wirklichkeit entsprach.

Letztendlich gab es unter den Spielen für mich zahlreiche Enttäuschungen, auf die ich zuvor vorfreudig war, dafür aber auch überraschende Highlights, wie Prey oder A Plague Tale – Innocence. Sehr froh bin ich auch, dass die PlayStation 4 die große Auferstehung der Indie-Spiele mitbegleitet hat und mir somit Erlebnisse wie Firewatch zugänglich wurden. Dass ich die Vorteile von Remasters und Remakes so sehr schätzen würde, hätte ich vorher gar nicht erwartet. Aber was wäre meine PS4-Zeit ohne Okami HD und Resident Evil 2 - Remake gewesen?

Unter den Exklusivspielen sind ein paar Highlights für mich dabei gewesen – unter anderem Detroit – Become Human und The Last Guardian – so dass ich zufrieden damit bin, der PS4 den Vortritt vor der Xbox One gelassen zu haben. Und ja, auch die Technik, die für mich zweitrangig ist, hat mich begeistert. Die grafische Leistung allein der Standard-PS4 beeindruckt mich auch heute noch. Was ich überhaupt nicht verstehen kann und mich enttäuscht, ist, wie ein so leistungsfähiges Gerät eine so lahme, kontraintuitive und umständliche Bedienung haben kann."

Micky Auer ist der stellvertretende Chefredakteur von spieletipps

"Ich hatte noch nie so wenig Erwartungen an eine Konsole wie an die PS4. Maximal habe ich befürchtet, dass noch mehr unnötige Integrationen von "Social Media"-Apps in den Vordergrund treten würden und das Gerät seine Herkunft vernachlässigen würde.

Tatsächlich war ich dann im Endeffekt ganz froh darüber, wie sich die PS4 in ihrer Gesamtheit geschlagen hat. Es war für mich von der PS3 weg kein Quantensprung, aber eine mit der Zeit immer stärker fühlbare Verbesserung der Technik in allen Belangen. Da ich kaum Erwartungen hatte, konnten diese auch nicht erfüllt oder enttäuscht werden. Zumindest aber sind meine schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten."

Lisa Fleischer ist leitende Redakteurin von Giga Games

"Zum Release der PS4 / Xbox One war ich durch den Erfolg der Xbox 360 noch voll von Xbox begeistert. Und deshalb habe ich mich vor allem auch auf die Xbox One gefreut: Was habe ich davon getagträumt, wie ich mein Nokia Lumia mit Windows-Betriebssystem (noch so ein Fehlkauf ...) mit meiner Xbox One verbinde und so Trophäen mit Freunden teile und vielleicht sogar Konsolen-Games mobil spiele. Ich träumte von einem neuen, fantastischen Halo, von Controller-freier Steuerung dank Kinect und einem Interface, so nutzerfreundlich wie ein Browser auf dem PC. Also holte ich mir das Ding. Und was soll ich sagen? Alle Hoffnungen wurden gnadenlos zerschmettert!

Im Laufe der Jahre, in denen ich neidisch auf die benutzerfreundliche PS4 meiner Mitmenschen schielen musste, wuchs die Abneigung gegenüber dem schwerfälligen Interface und der spärlichen Spiele-Bibiliothek der Xbox One. Obwohl ich gar kein Multiplayer-Spieler bin, vermisste ich sogar Online-Partien mit meinen Freunden - denn wer besaß außer mir schon eine Xbox One? Genau, niemand!

Und so erfüllte die PS4, die ich mir wenige Jahre später zulegte, all das, was ich mir niemals von ihr erträumt hatte: Ihr Interface war unglaublich nutzerfreundlich, die Ladegeschwindigkeit blitzschnell, die verfügbaren Spiele zahlreich, die Online-Freunde endlich vorhanden und vor allem: Ich bekam tolle Geheimtipps im Rahmen von PS Plus geboten! Obwohl ich sie zu Release eigentlich gar nicht haben wollte, weiß ich jetzt: Die PS4 ist die beste Konsole, die mir seit langem passiert ist."