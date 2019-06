Bald ist es wieder soweit: Eines der bedeutsamsten Gaming-Events weltweit steht kurz bevor - die E3! Und wir wollen sie gemeinsam mit euch erleben! Mit freundlicher Unterstützung von Lioncast bringen wir euch nicht nur die Highlights der Messe nach Hause, ihr könnt mit uns ein Teil davon sein und coole Preise gewinnen! Wie das geht, verraten wir euch hier.

Wir werden die E3 in diesem Jahr unter dem Motto #E3TageWach auf ganz besondere Weise begleiten. Kräftig unterstützt von Lioncast streamen wir zusammen mit den Kollegen von GIGA GAMES die wichtigsten Pressekonferenzen live und bieten euch ein umfangreiches Programm - an dem ihr auch selbst teilnehmen könnt! Die Live-Streams findet ihr auf:

Also setzt euch schon einmal Lesezeichen dafür!

Videos rund um die Veranstaltung könnt ihr euch außerdem auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Hier updaten wir immer wieder mit frischen Inhalten im Laufe der E3.

E3 2019 bei spieletipps: Mitmachen und gewinnen!

Im Live-Stream erwarten euch nicht nur Vorabberichte, Live-Kommentare und Zusammenfassungen, sondern auch tolle Gewinnspiele.

Doch bevor wir näher darauf eingehen, wie ihr teilnehmen könnt, erst einmal ein Blick auf den Zeitplan. Denn auch wenn die Messe vom 11. bis zum 13. Juni läuft, sind es traditionsgemäß die vorab stattfindenden Pressekonferenzen, die besonders interessant und wichtig sind. Hier werden neue Spiele angekündigt, es wird Hardware vorgestellt und es gibt brandneue Trailer und Gameplay zu heiß erwarteten Spielen zu sehen.

Sonntag, 9. Juni:

21 Uhr: Beginn - Wir sprechen darüber, was auf der E3 passieren wird und was wir davon erwarten

22 Uhr: Pressekonferenz Microsoft

23:15 Uhr – 2:30 Uhr: Unterhaltungsprogramm

2:30 Uhr: Pressekonferenz Bethesda

3:30 Uhr – 4 Uhr: Unterhaltungsprogramm

4 Uhr: Pressekonferenz Devolver Digital

5 Uhr: Zusammenfassung und Abschied

Montag, 10. Juni:

20 Uhr: Beginn – Wir sprechen darüber, was wir von den PKs erwarten

21 Uhr – 22 Uhr: Unterhaltungsprogramm und Limited Run Games

22 Uhr: Pressekonferenz Ubisoft

23:15 Uhr – 1:30 Uhr: Unterhaltungsprogramm

1:30 Uhr: Pressekonferenz Kinda Funny Games

2:30 Uhr: Unterhaltungsprogramm

3 Uhr: Pressekonferenz Square Enix

4 Uhr: Zusammenfassung und Abschied

Dienstag, 11. Juni:

17 Uhr: Beginn - Wir sprechen darüber, was wir von den PKs erwarten

18 Uhr: Pressekonferenz Nintendo

19 Uhr – 0 Uhr: Unterhaltungsprogramm

0 Uhr: AMD Showcase

1 Uhr: Zusammenfassung und Abschied

Zwischen den Konferenzen werden wir Spiele spielen, eure Fragen beantworten und euch zum Beispiel mittels Umfragen an der Gestaltung des Programms mitwirken lassen! Und an diesem Punkt wird es spannend: Denn wir haben von großzügigen Publishern supercoole Preise zur Verfügung gestellt bekommen, die wir während des Streams an euch verlosen werden.

Wenn ihr also zuschaltet, werden wir euch immer wieder auffordern, euch zum Beispiel im Chat zu melden und somit eine Chance auf außergewöhnliche und limitierte Gaming-Preise zu sichern.

Wir hoffen, dass ihr euch genauso wie wir auf die E3 2019 freut und sie mit uns zusammen erleben werdet! Wir können es kaum erwarten und sind gespannt darauf, welche Überraschungen die Publisher vorbereitet haben. Wir sehen uns am Wochenende!