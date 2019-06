Pokémon - Schwert & Schild: Das Internet reagiert auf neues Pokémon

Es ist rund, superflauschig und weiß wie eine Wolke: Das neue Schaf-Pokémon Wolly lässt die Herzen der Community höherschlagen. Schon zwei Tage nach der Bekanntgabe ist das Internet voll mit Fan-Zeichnungen der Flauschkugel.

Voltilamm bekommt ein Geschwisterchen! Nachdem die letzte Nintendo Direct erste Details zum kommenden Pokémon - Schwert & Schild preisgab, hat die Community ein ganz bestimmtes Taschenmonster ins Herz geschlossen. Dabei handelt es sich nicht um eines der legendären Pokémon, sondern um das flauschige Schaf-Pokémon Wolly.

Wie es die Kollegen von Polygon beschreiben, liege der große Hype um Wooloo, wie er im englischen genannt wird, besonders an seinem als "extrem flauschig" bezeichneten Körper. Die dadurch entstehende runde Form nutzt das neue Lieblings-Pokémon übrigens auch, um vor seinen Feinden wegzurollen. Gemeinsam mit seinem sehr freundlichen Wesen sei Wolly das perfekte Pokémon zum Liebhaben.

Die Community stimmt definitiv zu: Gleich nach der Vorführung prasseln erste Fan-Bilder des knuddeligen Schäfchens ein:

🗡️DO NOT REPOST🛡️



My take on #Wooloo ! Cutest pokémon uwu pic.twitter.com/1Bwkwx71lZ