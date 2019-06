Animal Crossing ist ein gigantischer Hit bei Spielen aller Altersklassen. Manche von ihnen werden ihr gesamtes Leben von der Serie begleitet. So auch der Gamer Jeff, der seit 17 Jahren immer wieder in seine kleine Stadt auf dem GameCube hereinschaut und auch auf anderen Plattformen absolut dem Hype von Animal Crossing verfallen ist. Das hat zu einer stattlichen Anzahl von Spielstunden geführt.

Nicht nur in New Leaf könnt ihr Stunden versenken:

Wie er gegenüber Kotaku berichtet, hat er mehr als 10.000 Spielstunden im Laufe der der „Animal Crossing“-Reihe in selbige versenkt. Dazu trägt die GameCube-Version etwa 3000 Stunden bei. Genauso, wie New Leaf auf dem Nintendo 3DS. Der richtige Zeitfresser ist allerdings Animal Crossing: City Folk auf der Wii. Bis zur Abschaltung der Server war Jeff dabei und hat dort laut eigener Aussage noch einmal deutlich mehr Zeit verbracht als mit den anderen Games.

„Ich glaube, ich habe alles erreicht“, so Jeff im Interview mit Kotaku. „Meine Kataloge sind zwar nicht zu 100 Prozent gefüllt, aber weil diese Dinge viele Jahre in Anspruch nehmen würden - wenn man nicht gerade Zeitreisen kann - wie etwa die jährlichen Events in New Leaf oder die Shirts zum Neujahr in City Folk.“