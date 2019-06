Hier findet ihr eine kurze Zusammenfassung der E3-Microsoft-Pressekonferenz, inklusive aller Spiele, Infos und Highlights.

Minecraft - Dungeons

Im neu angekündigten Spiel der Minecraft-Entwickler trifft die liebgewonnene Klötzchen-Optik auf den Hack&Slay-Spaß eines Diablo, was passenderweise auf den Namen Minecraft - Dungeons hört. Einen ersten Gameplay-Trailer und Infos zum Releasezeitraum findet ihr hier.

Cyberpunk 2077

Jetzt ist es offiziell, wann das ambitionierte Projekt von CD Projekt Red erscheinen soll: So müsst ihr euch für Cyberpunk 2077 nur noch bis zum 16. April 2020 gedulden. Rund um diese heißerwartete Info gab es auch einen Gastauftritt von Schauspieler Keanu Reeves und zwei neue Trailer, die ihr hier anschauen könnt.

Elden Ring

Nachdem bereits Details durch einen Leak in Umlauf kamen, wurde das gemeinsame Projekt der "Dark Souls"-Macher und dem "Game of Thrones"-Autor gestern offiziell angekündigt. Außer einem Trailer, der euch in die Atmosphäre und den Stil eintauchen lässt, ist noch nichts zu Elden Ring bekannt, weder zum Gameplay noch zum Releasetermin.

Xbox Scarlett

Nun gab Microsoft erstmals technische Infos zu seiner neuen Konsole bekannt, deren Projektname tatsächlich Scarlett lautet, wie bisherige Leaks aussagten. So soll die neue Xbox, ähnlich wie auch die PlayStation 5, um eine SSD herum konstruiert sein, die Ladezeiten zur Vergangenheit werden lassen soll. Viermal soviel Power wie die Xbox One soll die Scarlett haben. Der Chip wird von AMD entwickelt und es soll möglich sein, bis zu 120 Frames pro Sekunde zu ermöglichen. Erscheinen soll die neue Konsole voraussichtlich Weihnachten 2020. Mehr Infos findet ihr hier.

Halo - Infinite

Ein Launch-Spiel für die Xbox Scarlett steht ebenfalls fest: Halo - Infinite ist Teil der Reihe, die auch den Anfang der Xbox-Ära eingeleitet hat. Obwohl es kein Gameplay zu sehen gab, verschafft euch der neue Trailer einen ungefähren Eindruck davon, was euch storytechnisch im neuen Spiel erwarten wird. Sagen wir es so: Es könnte die allerschwerste Mission des Master Chief werden.

Bleeding Edge

Nach dem überaus erfolgreichen Hellblade - Senua's Sacrifice zieht es Entwickler Ninja Theory in ein eher klamaukiges Multiplayer-Gefilde: In Bleeding Edge sollen vier Wahnsinnige gegen vier andere kämpfen. Der Look und die Charakterdesigns sind recht schräg, das Spiel wirkt schnell und chaotisch. Einen eigenen Eindruck könnt ihr euch hier verschaffen.

Last but not least ...

Die Microsoft-Pressekonferenz dauerte ungefähr zwei Stunden und fuhr mit einer ganzen Wagenladung an neuen Spielen auf. Zwischendurch gab es mehrere Gastauftritte, beeindruckende Kamerafahrten und auch ein Auto aus Lego zu sehen. Um den Rahmen nicht zu sprengen, listen wir euch hier alle weiteren vorgestellten Spiele auf.

