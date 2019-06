Hier findet ihr eine kurze Zusammenfassung der Pressekonferenz von Ubisoft auf der E3 2019, inklusive aller Spiele, Infos und Highlights.

Wir lassen den zweiten Tag der E3 Revue passieren:

Watch Dogs - Legion

Den Start machte die Ankündigung des dritten Teils von Ubisofts Hackerreihe: So geht's in Watch Dogs - Legion nach London, um dort reichlich Chaos anzustellen. Im zehnminütigen Trailer wurde schon viel vom Gameplay gezeigt, unter anderem auch neue Features wie beispielsweise das Switchen zu einem zufälligen Spielcharakter, sobald der vorherige durch einen Permadeath ausgeschieden ist. Erscheinen soll das Spiel am 6. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Weitere Infos findet ihr hier.

Rainbow Six - Quarantine

Der kurze Trailer konnte zumindest eines vermitteln: Rainbow Six - Quarantine wird im Zeichen von Horror und Koop-Gameplay stehen. Zusammen mit anderen Spielern sollt ihr euch gegen unheimliche Kreaturen behaupten. Taktik scheint das A und O für euer Überleben auszumachen. Zum Trailer und zu weiteren Infos gelangt ihr hier.

Roller Champions: Rocket League trifft auf Rollerskates

Roller Champions

Rocket League hat es vorgemacht, Roller Champions ist als nächstes dran. Zwei Teams auf Rollerskates treten gegeneinander an, um möglichst viele Tore zu schießen. Wenn euch der Trailer für einen Eindruck allein nicht reichen sollte, könnt ihr aktuell schon eine Demo-Version des Spiels zocken. Das Angebot gilt allerdings nur noch für kurze Zeit.

Ghost Recon - Breakpoint

Auch Ghost Recon - Breakpoint war auf der E3 mit neuen Infos vertreten. So seid ihr im Spiel vor allem auf eure Fähigkeiten angewiesen, mit denen ihr euch gegen eine paramilitärische Übermacht stellen müsst. Bevor das Spiel final am 4. Oktober 2019 erscheinen wird, soll der Shooter innerhalb einer geschlossenen Beta-Phase auf die Probe gestellt werden. Darüber hinaus wurde eine neue Plattform vorgestellt, über die der Entwickler direkter mit den Spielern in Kontakt treten möchte, um deren Feedback einzuholen. Weitere Infos erhaltet ihr hier.

Die Mythen sind los!

Darüber hinaus wurden auch neue Infos und Details zu folgenden Spielen bekanntgegeben:

Wie fandet ihr die Ubisoft-Pressekonferenz auf der E3 2019? Was waren eure Highlights, was eure Enttäuschungen? Darüber hinaus seid ihr herzlich dazu eingeladen, heute (ab 17 Uhr) die nächste Pressekonferenz live mit uns auf Facebook oder Twitch mitzuverfolgen.