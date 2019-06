Viele Fans haben der Pressekonferenz von Square Enix auf der E3 2019 entgegengefiebert. Speziell auf näheres zu Final Fantasy 7 - Remake wurde gehofft. Ob die Erwartungen der Fans erfüllt wurden, erfahrt ihr hier:

Der Ersteindruck in den einschlägigen Foren scheint zunächst ein guter zu sein: Viele von euch sind zufrieden mit der "Square Enix"-PK und freuen sich über die Ankündigungen. Final Fantasy 7 - Remake stand für viele natürlich im Fokus und dementsprechend war die Freude über das neu gezeigte Material sehr groß.

Great show! I freaking love you all! 😁 Can't wait for more details on FF7 Remake.