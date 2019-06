Die E3 gilt als eine der wichtigsten Videospiel-Messe der Welt. Viele Publisher stellen unter den skeptischen Augen von Millionen von Menschen ihre Produkte vor und hoffen so das dominante Gesprächsthema der gesamten Veranstaltung darzustellen. Blöd nur, wenn ihnen dann von einem vierbeinigen Gast komplett die Show gestohlen wird:

Während der Pressekonferenz von Publisher Ubisoft auf der E3 2019 wurde zum Bewerben Spiels Ghost Recon – Breakpoint der Schauspieler Jon Bernthal eingeladen, der im neuen „Ghost Recon“-Ableger eine zentrale Figur verkörpert.

Bernthal, der durch Serien wie The Walking Dead und The Punisher zu Weltruhm gelangte, wurde vom Publikum zwar herzlich begrüßt, jedoch wanderte die Aufmerksamkeit der Zuschauer, wie es scheint, schnell vom Schauspieler und der Präsentation schnell zu dessen Hund Bam Bam.

Der treue Wegbegleiter folgte Bernthal auf die Bühne und beschloss, nach anfänglicher Neugier, sich hinzulegen und lieber ein wenig zu dösen. Die Herzen der Zuschauer hat er damit gleich im Sturm erobert:

The dog was the star! Sooo good!!