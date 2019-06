Die E3 ist vorbei und nun diskutieren die Fans, welche Pressekonferenz und welches Panel am besten gelungen ist. Interessanterweise ist wohl der Moment, der für die meiste Aufregung gesorgt hat, nicht die Ankündigung eines neuen Spiels, sondern der Gastauftritt eines beliebten Schauspielers.

Auf der E3 gab es allerhand interessante neue Entwicklungen: Mit der Ankündigung von The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2 oder der Bekanntgabe von ganz neuen Projekten wie Deathloop konnte das Interesse der Besucher und der Zuschauer geweckt werden.

Was daneben für viel Aufsehen gesorgt hat, war der unerwartete Auftritt von "Neo"- und "John Wick"-Darsteller Keanu Reeves zum Panel von Cyberpunk 2077 während der Microsoft-Pressekonferenz.

Durch seine sympathische Art konnte der 54-Jährige punkten und vor allem seine Antwort "No, you're breathtaking" (Nein, du bist atemberaubend), womit er auf den Zwischenruf eines Fans reagierte, verbreitete sich schnell im Internet.

Xobx-Leiter Phil Spencer gab in einem Interview mit Variety an, dass Reeves nicht wusste, was ihn auf der E3 erwarten würde. Auf Spencers Vorhersage, dass die Fans ausrasten würden, sobald sie Reeves sehen werden, hätte der mit "Oh, das ist cool." geantwortet.

Nach seinem Auftritt sei der "John Wick"-Darsteller allerdings überwältigt gewesen und hätte außer einem "Wow" keine Worte für das Geschehene gehabt. In einem späteren Interview mit Entertainment Weekly gab Reeves an, dass er keine Ahnunge gehabt hätte, wie sehr er derzeit im Internet geliebt würde.

