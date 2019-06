Fans der "Dragon Quest"-Reihe dürfen sich in diesem Jahr auf einen Controller der besonderen Art freuen, denn für Nintendo Switch erscheint ein Gamepad im Slime-Design.

Switch-Zocker dürfen sich über eine erweiterte Version des Spiels freuen:

Passend zur Veröffentlichung der Switch-Umsetzung von Dragon Quest 11 - Die Streiter des Schicksals im September, soll zeitgleich der Slime-Controller erscheinen (Kotaku berichtet). Das Besondere daran: Dieser kommt nicht nur in blauer Farbgebung, sondern tatsächlich in der Form des bekannten Monster-Maskottchens daher.

Ausgestattet mit allen wichtigen Buttons und Funktionen wie Analog-Sticks, Trigger und Bewegungssteuerung könnt ihr euch also ganz in "Dragon Quest"-Manier in das mittlerweile elfte Abenteuer der Hauptreihe stürzen.

Quelle: Kotaku

Bastelfreunde dürfen sich ebenfalls freuen, denn dem sonderbaren Bedienelement liegt eine Pappkiste im Stile der "Dragon Quest"-Schatztruhen bei. Damit fungiert das charakteristische Objekt aus der Spielreihe nicht nur als Halterung für die Switch, sondern auch als Stellplatz für den Schleim - sehr praktisch.

Dragon Quest 11 - Die Streiter des Schicksals erscheint aller Voraussicht nach am 27. September für die Nintendo Switch. Was sagt ihr zu dem Slime-Gamepad? Glaubt ihr, dass das Gerät ein richtiger Verkaufsschlager werden könnte? Oder haltet ihr das Teil nur für eine alberne Werbeaktion? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!