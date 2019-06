No Man's Sky hat seit dem Release mehrere kleine und einige große Updates spendiert bekommen, die das Weltraum-Abenteuer zusehends kostenlos verbessert haben. Jetzt wollen sich die Fans dafür bedanken - mit einem Werbeplakat.

Trailer zum 'Beyond'-Update, das noch diesen Sommer erscheinen soll:

Der Start von No Man's Sky verlief alles andere als optimal. Grund dafür waren vor allem die fehlenden Inhalte, die Entwicklerstudio Hello Games vor dem Release angekündigt hatte. Doch die Entwickler sind stets am Ball geblieben und haben das Spiel stets weiter verbessert.

Inzwischen wurde das Weltraum-Adventure mit dutzenden kostenlosen Updates versorgt und spätestens seit dem Next-Update ist No Man's Sky für viele Fans das Spiel geworden, das sie sich von Anfang an erhofft hatten. Grund genug, um Hello Games zu danken. Und so haben sich einige unternehmungslustige Fans auf Reddit zusammengetan, um eine Werbefläche zu mieten. Das ist auch dem Studio-Chef Sean Murray nicht entgangen:

our community has bought the billboard outside our office to say Thank You



Oh. My. God.https://t.co/oGTjFI4WWG — Sean Murray (@NoMansSky) 13. Juni 2019

"Unsere Community hat die Werbetafel vor unserem Büro gekauft, um sich zu bedanken. Oh. Mein. Gott".

Das Geld dafür wurde über die Crowdfunding-Webseite GoFundMe gesammelt. Innerhalb eines Tages wurde das Ziel von 1.750 US-Dollar nicht nur erreicht, sondern mit inzwischen über 2.900 US-Dollar sogar weit überschritten. Das Werbeplakat soll am 12. August dieses Jahres angebracht und die Fläche für eine Dauer von zwei Wochen gemietet werden.

"Die Gelder werden für den Druck und die Installation einer Plakatwand in Guildford, Großbritannien, verwendet, ganz in der Nähe des Büros von Hello Games LTD. [...] Ein Teil des Geldes wird auch verwendet, um eine Kiste Bier und ein Mittagessen für das Team zu kaufen", heißt es zu dem Vorhaben.

No Man's Sky wurde am 10. August 2016 für PC und PS4 veröffentlicht. Seit dem 27. Juli 2018 ist das Weltraum-Abenteuer auch für Xbox One erhältlich. Für die zahlreichen Inhalte, die Entwicklerstudio Hello Games kostenlos nachgereicht hat, wollen sich die Fans jetzt mit einem Werbeplakat bedanken.