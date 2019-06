Böse Organisationen und Firmen haben innerhalb der Story-Landschaft von Videospielen schon lange einen festen Platz. Vault-Tec, Shin-Ra oder Abstergo - die Liste der bösen Organisationen im Gaming ist lang. Abstrus wird dies allerdings, wenn eine von ihnen scheinbar Einzug in die reale Welt hält.

Wohl kaum ein böses Unternehmen in der gesamten Videospielgeschichte ist so berühmt-berüchtigt wie die Umbrella-Corporation aus der „Resident Evil“-Reihe. Das böse Biotechnologie- und Pharmazie-Konglomerat hat seinen festen Platz in der Popkultur und sein Logo ist weltbekannt.

Einigen chinesischen „Resident Evil“-Fans ist nun allerdings etwas aufgefallen: Das Logo des chinesischen Unternehmens "Shanghai Ruilan Bao Hu San Biotech Limited", welches sich ebenfalls auf Biotechnik spezialisiert, weist eine frappierende Ähnlichkeit zu dem der Umbrella-Corporation auf.

Links das Logo des chinesischen Biotechnik-Unternehmens, rechts das der Umbrella Corporation.

(Quelle: SRXEABYSS via Kotaku)

Zwar ist das Logo von Capcoms Umbrella Corporation rot und weiß und soll einen aufgespannten Regenschirm darstellen, während das von eben jenem chinesischen Unternehmen türkis und weiß ist. Dennoch hat es die gleiche Form, nur sind hier eben die roten Felder türkis.

Wie Get News berichtet, fragen sich einige der Leute, die diese Ähnlichkeit entdeckt haben, ob der Präsident des chinesischen Biotechnik-Unternehmens eventuell ein Fan der Videospiel-Reihe sei, oder ob Shanghai in Wahrheit gar Raccoon City sei.

Bereits 2017 berichtete Kotaku schon von einem Fall, in welchem eine vietnamesische Klinik für Hautpflege ebenfalls ein Logo präsentierte, welches jenem der Umbrella Corporation stark ähnelte. Die Klinik hatte daraufhin ihr Logo geändert.

Bisher gab es allerdings noch keine Stellungnahme seitens des chinesischen Unternehmens zu dieser Angelegenheit. Ob auch diese Firma ihr Logo ändern wird, oder ob es in Anlehnung an Resident Evil tatsächlich bewusst so gewählt wurde, bleibt abzuwarten.