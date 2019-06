Dass junge Menschen im Besitz von Drogen von der Polizei festgenommen werden, passiert überall auf der Welt, und solange es keine riesigen Mengen sind, sorgt dies selten genug für großes Aufsehen. Eine Ausnahme stellt es wohl dar, wenn die Drogen selbst das Aussehen einer beliebten Videospielfigur haben.

Im japanischen Tokushima wurde ein 27-jähriger Mann festgenommen, der mit 50 MDMA/Ecstasy-Tabletten aufgegriffen wurde. Viele von diesen hatten allerdings eine auffällige Gestalt: Sie glichen dem Äußeren eines bekannten Nintendo-Charakters, der seinen ersten Auftritt als Bösewicht in Super Mario Land 2 feierte.

In ihrer Form gleichen die Pillen nämlich Wario, dem Mario-Gegenspieler, der sich inzwischen zum Protagonisten seiner eigenen Spielereihe gemausert hat. Dieses Design, so berichtet Asahi.com, trete in letzter Zeit immer häufiger auf. Auf Reddit machen diese Pillen seit einigen Monaten die Runde und haben da sogar einen eigenen Thread.

Quelle: Kobe Customs / Asahi

Der junge Mann, der mit diesen Pillen im Besitz festgenommen wurde, so Asahi weiter, sei indes nicht zum ersten Mal wegen Drogenbesitzes mit dem Gesetz in Konflikt geeaten. Er sei bereits zweimal zuvor jeweils mit getrocknetem Cannabis und LSD von der Polizei erwischt worden.

Wie es mit den „Wario-Drogen“ weitergeht, gilt es weiter zu beobachten. Ob sie tatsächlich immer mehr werden, oder ob ihre Menge zunehmend abnehmen wird, ist noch nicht gänzlich ersichtlich. Ob dies eventuell einen Trend an „Nintendo-Drogen“ lostreten wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.