Üblicherweise werden in den Sommermonaten weniger große Spiele veröffentlicht. Diese sprichwörtliche Dürre wird daher oft als Sommerloch bezeichnet. Es entsteht der Eindruck, es gebe im Sommer keine neuen Games, die interessant sind. Doch das muss nicht sein. Unsere Redakteure zeigen euch ihre persönlichen Top-Games, auf die sie sich im Sommer 2019 abseits der Blockbuster freuen.

Jedes Jahr aufs Neue müssen Gamer durch das Sommerloch hindurch, in dem es augenscheinlich keine tollen Game-Releases gibt. Doch der Rückgang an neuen Spielen ist oftmals eher bei großen Publishern zu beobachten. Wenn man abseits von AAA-Spielen schaut, werden auch in den Sommermonaten jede Menge potenzielle Top-Games veröffentlicht. Unsere Redakteure haben die Spiele zusammengetragen, auf die sie sich im Sommer 2019 am meisten freuen und die vielleicht auch euch helfen können, über die heißeste Jahreszeit hinweg mit Spaß versorgt zu sein!

Sea of Solitude | Adventure | 5. Juli 2019 | PS4, Xbox One, PC

Matthias sagt:

Sea of Solitude hat das erste Mal auf der E3 2019 für Wellen gesorgt. Nicht nur, weil das deutsche Indie-Spiel in trüben Gewässern spielt, sondern auch, weil es auf der großen Bühne von EA gezeigt wurde. Eine sichtlich aufgeregte und bewegte Entwicklerin präsentierte hier ein sehr persönliches Spiel. Denn in Sea of Solitude geht es um Einsamkeit, um Depressionen, um die Gefühle im Leben, die uns traurig machen, uns an dem Sinn des Ganzen zweifeln lassen. Und damit auch um ein Thema, das in Videospielen nicht allzu oft zu deutlich und intensiv behandelt wird.

Schaut euch das wunderschöne Sea of Solitude an:

Im Spiel ist diese Einsamkeit ein Monster, das immer größer und erdrückender wird - während die Spieler versuchen, es aufzuhalten. Wahrscheinlich wird Sea of Solitude nicht das mechanisch komplexeste oder herausfordernste Spiel aller Zeiten. Das will es auch gar nicht sein. Stattdessen wird es ein Spiel sein, das auch emotional herausfordert und in Gedanken noch lange nach dem Beenden bei euch sein wird. Ich jedenfalls bin gespannt, wie Sea of Solitude dieses komplexe Thema spielbar machen wird. Ich mag genau solche Spiele - Firewatch, What Remains of Edith Finch, Inside - die Spiele also, die stiller sind, nicht mit Krach und Lärm auf sich aufmerksam machen. Dafür dann aber umso intensiver sind.

Oninaki | Action-Rollenspiel | 22. August 2019 | PS4, Switch, PC

René sagt:

Oninaki ist ein isometrisches Action-Rollenspiel, in dem ihr als so genannter Wächter eine düster anmutende Welt davor bewahrt, von Monstern heimgesucht zu werden. Das Spiel ist das mittlerweile dritte Projekt der Toyko RPG Factory, eines Subunternehmens von Square Enix, das mit I Am Setsuna und Lost Sphear zwei klassische, zwar umstrittene, aber ohne Zweifel stimmungsvolle Rollenspiele produziert hat.

Wenn ihr auf das Video klickt, seht ihr Gameplay von Oninaki - unter anderem die Kämpfe:

Doch schon auf den ersten Blick unterscheidet sich ein Aspekt von Oninaki stark von diesen beiden Spielen: Im Gegensatz zu ihnen, finden die Kämpfe diesmal in Echtzeit statt. Mit Tokita Takashi in der Position des Creative Directors ist zudem ein Branchen-Urgestein am Werk, das bereits an Liebhaber-RPGs wie Final Fantasy 4, Chrono Trigger und Parasite Eve gearbeitet hat. Die Geschichte von Oninaki wird sich mit Themen wie Tod und Trauer, aber auch Wiedergeburt beschäftigen. Nachdem I Am Setsuna und Lost Sphear in Sachen Handlung etwas dünn ausgefallen sind, verspreche ich mir von Oninaki mehr Tiefe und emotionales Gewicht. Tokyo RPG Factory erklärten, dass die Story ein wichtiger Aspekt von Oninaki sein wird. Die ersten Informationen zum Protagonisten Kagachi, der rastlose Seelen in der Unterwelt von deren Leid erlöst, klingen schon mal spannend!

Madden NFL 20 | Sportspiel | 02. August 2019 | PS4, Xbox One, PC

Olaf sagt:

Als Einleitung zu Madden NFL 20 muss nicht viel gesagt werden: Es ist eines der jährlichen Sportspiele von EA und lässt im Sommer abermals das Schweinsleder fliegen. Nach der Rekordsaison von Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) ziert er das Cover der Sportsimulation. Dieses Mal gibt es aber einige Neuheiten die das Footballherz höherschlagen lassen.

Der Ankündigungstrailer zeigt bereits erste College-Teams