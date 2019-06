Michael sagt:

Wer bis zum Ende dieses Sommerlochs durchhält, könnte mit einem ganz besonderen Spiel belohnt werden - davon ausgehend, was zu Control bereits gesagt und gezeigt worden ist. Entwickler Remedy Entertainment, seines Zeichens Schöpfer brachialer Action-Werke wie Max Payne und Quantum Break , schickt den Spieler in seinem neuesten Spiel in eine geheime New Yorker Behörde.

Als ich von dem Action-Mystery-Mix hörte, auf den Control setzen wird, merkte ich erst, dass mir genauso so etwas schon lange in der Videospiellandschaft gefehlt hat . Ballereien, dazwischen ein wenig mit der Schwerkraft herumspielen, ich glaube, je mehr ich zerstören und experimentieren kann, desto mehr Spaß werde ich haben. Solange ich das Massaker nachher nicht aufräumen muss, versteht sich.

Ich bin schon sehr gespannt auf Control und freue mich darauf, ein komplettes Büro-Mobiliar in eine riesige Masse an Splittermunition zu verwandeln , die ich dann anschließend auf meine Gegner jagen kann. Zur Geschichte selbst ist noch nicht viel bekannt, aber mit dem vorhandenen Stoff lässt sich garantiert sehr viel machen. (Und ich glaube, mit Jesse Faden wird die Liga cooler Videospielheldinnen um ein würdiges Mitglied erweitert.)

Matthias sagt:

Man of Medan tritt dabei in die Fußstapfen von Until Dawn - ein Horrorspiel, in dem ihr zwischen verschiedenen Auswahlmöglichkeiten entscheidet und welches euch dann ganz verschiedenen Enden belohnt, dabei ist nicht garantiert, dass jeder Charakter dieses Spiel überlebt. Man of Medan behandelt einen interessanten Horror-Mythos: Das verfluchte Schifsswrack. So wie auch schon bei Until Dawn wird mich Man of Medan sicher dazu bringen, in höchsten Tönen zu kreischen - und gleichzeitig köstlich unterhalten zu sein. Übrigens auch gut als Let's Play zu empfehlen.

Blair Witch wiederum ist einer Versoftung der Film-Franchise, dessen erster Film mir noch immer in meinen Albträumen begegnet. Kaum einen Film fand ich gruseliger, als die "Dokumentation" der jungen Erwachsenen, die sich in einem Wald verlaufen und nie wieder herausfinden. Ich bin gespannt, wie dieses Sujet umgesetzt wird, denn ein Videospiel bietet sich ja eigentlich wunderbar an, den Spieler selbst zu Kamermann oder -frau zu machen. Das hat Outlast ja schon ziemlich gut vorgemacht.