In Melbane (North Carolina) wurde ein elfjähriger Junge von drei Einbrechern überrascht, als er allein zu Hause war. Trotz allem gelang es ihm, die Männer in die Flucht zu schlagen - mit einer Machete.

"I knew I had to act in the heat of the moment."



11-year-old boy who hit an alleged robber with a machete says he knew he didn't have time be afraid. https://t.co/sQ7FBWxEqW pic.twitter.com/IbtsW18BjB