Zur E3 wurde in Assassin’s Creed - Odyssey der Story Creator Mode eingeführt. In diesem können die Spieler eigene Quests und Geschichten entwerfen, die anschließend von der Online-Community nachgespielt werden können. Durch das Abschließen dieser Aufgaben könnt ihr Drachmen und Erfahrungspunkte sammeln. Nun haben sich einige Spieler dies anders zu Nutze gemacht als geplant:

Der Trailer zum letzten DLC-Update - Die Hadesqualen

Durch das Erstellen von Aufgaben, in denen euch innerhalb von Sekunden die Arbeit abgenommen wird, zum Beispiel, indem NPCs euer Attentats-Ziel umgehend töten, ist es euch möglich nach nur wenigen Momenten viele Erfahrungspunkte zu sammeln und so rasch im Level aufzusteigen.

Diese selbsterstellten Aufgaben werden euch durch dunkelblaue Ausrufezeichen auf der Karte angezeigt und wenn ihr dann an besagtem Ort steht, erscheint vor euch eine leuchtende Sphäre mit der ihr interagieren könnt, um die Quest zu starten.

Von Community-Mitgliedern erstellte Aufgaben, wie „Kill the Athenians“ belohnen euch also im Endeffekt fürs Nichtstun und widersprechen damit wohl dem, was sich die Entwickler unter dem Story Creator Mode vorgestellt haben – Das erstellen von spannenden oder amüsanten Geschichten.

(Quelle: Kotaku) So sehen die Portale/Sphären zu den selbsterstellten Quests aus.

Ob sich dieses „Speed-Leveln“ lohnt kann auch bezweifelt werden. Ab Level 99 geht das Sammeln von Drachmen recht schnell voran, habt ihr die Obergrenze erreicht, könnt ihr ohnehin nicht mehr Reichtümer anhäufen.

Dazu müsst ihr Folgendes bedenken: Ihr seid beispielsweise auf Level 50 und wollt schnell Level 99 erreichen. Eure Gegner steigen aber ebenfalls im Level auf. Ihr hingegen erhaltet durch den Abschluss dieser Quests keine Ausrüstungsgegenstände. Dadurch seid ihr wiederum schnell im Nachteil.

Wie lange es solche Quests noch geben wird, ist schwer zu sagen, da letzten Endes das gesamte Belohnungssystem überarbeitet werden müsste. XP könnten fortan zum Beispiel an eine Mindestzeit gekoppelt sein, die eine Aufgabe zum Lösen fordert.