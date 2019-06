Nachdem die NBA-Reihe mit den vergangenen Teilen immer wieder in der Kritik stand, Spieler zu Mikrotransaktionen zu drängen, erreicht das Franchise offenbar nun ein neues Level der Profitgier. In NBA 2K19 werden nun Werbeanzeigen in Ladesequenzen geschaltet.

In NBA 2K19 feiert ihr im Karrieremodus Sporterfolge:

Wie in diesem YouTube-Video zu sehen ist, ploppt eine entsprechende Werbeanzeige beim Starten des Ladebildschirms in NBA 2K19 auf - eine Anzeige der FOX-Serie "Snowfall" wird abgespielt. Ironischerweise sind die ersten Worte des Clips "never get too greedy" (deutsch: "werde nicht zu gierig"). Ein kluger Schachzug seitens 2K, denn die Spieler würden ohnehin die Zeit nur damit verbringen, wartend auf den Bildschirm zu starren. Leider hat das ganze einen mehr als faden Beigeschmack.

Die Werbesequenz lässt sich nämlich nicht überspringen. Im Klartext: Egal wie schnell eure Festplatte mit dem Ladebildschirm fertig wird, ihr müsst das Video in jedem Fall zu Ende schauen. Während bei Handyspielen eine solche Praxis von der breiten Masse noch durchaus akzeptiert wird - schließlich ist der mobile Zeitvertreib in den allermeisten Fällen kostenlos - stößt das Ganze bei Vollpreisspielen auf erbitterte Abneigung. Einige reddit-Nutzer machen ihrer Ablehnung demgegenüber bereits in diesem Thread Luft.

Auf reddit wird derzeit spekuliert, ob es sich bei einer solchen Praxis möglicherweise um einen Feldversuch handelt könnte, welcher die Tauglichkeit solcher Werbeanzeigen für kommende Spiele des Unternehmens ausloten soll.