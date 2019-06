PlayStation Plus ist schon seit längerem ein Streitthema. Ob sich der Abo-Service tatsächlich lohnt, wird ausgiebig diskutiert. Gestern hat Sony die „Gratisspiele“ für Juli 2019 bekanntgegeben und die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten.

Im Juli können sich die „PlayStation Plus“-Mitglieder auf reichlich Sport feuen: Mit Horizon Chase Turbo und PES 2019 sind ab den nächsten Monat ein Rennspiel und eine Fußballsimulation „gratis“ verfügbar. Bei der Community kamen diese Tiel allerdings nicht allzu gut an.

In den "Social Media"-Foren machten die Nutzer ihrem Unmut Luft. Neben bissigen Kommentaren reagierten die User auch mit einer Reihe von Memes und GIFs, um ihrer Enttäuschung Ausdruck zu verleihen.

Vielerorts regten sich die Kommentarschreiber darüber auf, welch mangelnde Qualität die Spiele hätten. Auch die Intransparenz, dass die Kunden keinen Einfluss darauf nehmen könnten, welche Titel es im jeweiligen Monat geben werde. Darüber hinaus äußerten die Spieler Sehnsucht nach der Zeit, als man noch abstimmen konnte, welche Spiele in die Auswahl kommen.

Playstation I'm begging you bring back the feature where you let us vote on the plus games.