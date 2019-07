Auch eSportler können ihrem Körper Schaden. In einem Turnier hat sich Spieler ESAM auf eine ganz spezielle Art und Weise versehentlich verletzt.

Beim jährlichen "CEO Fighting Game Tournament" in Florida gibt es viele und vor allem intensive "Pop-Offs" zu sehen. Ein sogenannter "Pop-Off" ist in der Fighting-Game-Community eine Terminologie, die sich auf das Ende eines Matches bezieht, wenn Spieler die gesammelte Anspannung entladen und lauthals jubeln.

Aber manchmal treiben es auch E-Sportler zu weit. Dieses Mal trifft es den professionellen "Super Smash Bros. Ultimate"-Spieler Eric "ESAM" Lew. Nachdem er Antony "MuteAce" Hoo besiegt, verletzt sich ESAM beim Jubeln.

ESAM, der Pikachu als Hauptcharakter spielt, hat seine Mühen in Spielen gegen Prinzessin Peach. Als Resultat wird er nach seinem Sieg gegen MuteAce, welcher übrigens zu den Top Peach-Spielern in Super Smash Bros. Ultimate zählt, emotional. Nachdem ESAM gewinnt, hebt er seinen Stuhl hoch und rammt ihn auf den Boden. So hart, dass er anscheinend seine Hand verletzt.

Laut seinem Twitter-Account ist die Verletzung allerdings nicht so schlimm, dass es ihn beim Spielen beeinträchtigen würde:

Thankfully my hand injury from my popoff doesn't affect how I play at all, it still feels super fine grabbing a controller



But damn I need to not pop off like that. Oww