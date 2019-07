The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist nicht nur das flächenmäßig größte Spiel der Reihe, es bietet auch eine Menge Anspielungen an früher erschienene Titel. Nun glauben Fans eine weitere schöne Referenz an einen Vorgänger gefunden zu haben.

Das Dorf Lurelin Village in The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist ein idyllisches kleines Örtchen mit Meerblick, welches an der Grenze zwischen Faron und Ost-Necluda in Hyrule liegt.

Auf den ersten Blick erscheint an diesem kleinen Ort, von der Schönheit des Meeres und den Felsformationen mal abgesehen, wenig besonders zu sein. Allerdings könnte dieses Fleckchen den einen oder anderen Zelda-Veteranen an einen früheren Teil der Reihe erinnern.

Einige Spieler, unter ihnen der YouTuber GameXplain, glauben nun erkannt zu haben, dass die Gestaltung von Lurelin Village eine frappierende Ähnlichkeit zu Outset Island aus The Legend of Zelda- The Wind Waker aufweist.

So seien nämlich die Designs der Hütten in den jeweiligen Orten sehr ähnlich und auch ein Mast, der als Ausguck dient, von wo aus ihr die Gegenden überblicken könnt, befindet sich geographisch gesehen an einem vergleichbaren Standort.

Wie seht ihr das? Könnt auch ihr die Ähnlichkeit der beiden Orte erkennen, glaubt ihr, dass dies eine geplante Anspielung sein soll, oder meint ihr, das sei lediglich Zufall und die Parallelen seien gar nicht so groß?