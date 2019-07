Eine Cosplayerin möchte am Strand ein paar Fotos schießen. Dazu nimmt sie aber ein Hilfsmittel, was für wesentlich mehr Aufmerksamkeit sorgt als ihr lieb ist.

Auch in Deutschland gibt es natürlich talentierte Cosplayer

Eine Cosplayerin möchte am Seacliff State Beach in Monterey Bay, Kalifornien, Fotos aufnehmen, erhält aber wesentlich mehr Aufmerksamkeit als sie erwartet. Laut KRON 4 News via Kotaku US, bringt die Frau ein riesiges Gewehr mit sich, welches Teil des Outfits ist. Natürlich ist die Waffe nur eine Attrappe, aber durch Bedenken von anderen Personen am Strand und dem lokalen Nachrichtenteam, wird eine Warnung vom Sheriff ausgerufen.

Vielleicht ist es nicht die beste Idee ein riesiges Gewehr mit zu öffentlichen Orten zu bringen, selbst wenn es nur eine Attrappe ist. Nicht alle Menschen wissen nämlich, dass es sich um eine Nachbildung handelt. Solch ein Verhalten könnte zu einem Anruf der Polizei führen, welche sich ebenfalls der Attrappe nicht bewusst sind. Und dies besitzt wiederum das Potential, dass die Situation ziemlich schnell sehr ernst werden könnte.

Mit einem gewissen Abstand sieht die Attrappe durchaus echt aus.

Nachgebaute Waffen können und sollten natürlich weiterhin als Hilfsmittel im Cosplay-Bereich verwendet werden. Aber vielleicht sollten sich manche Cosplayer etwas mehr Gedanken machen, bevor sie mit solchen Hilfsmitteln an öffentlichen Plätzen herumhantieren.

Sicherlich hat die Frau nicht mit so einer Aufmerksamkeit gerechnet. Die Besorgnis der anderen Passanten ist sicherlich nicht unberechtigt gewesen. Zum Zeitpunkt des Artikels ist weder der Fotograf noch die Cosplayerin bekannt.