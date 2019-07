Das wohl seltenste Videospiel der Welt hört auf den Namen Extra Terrestrials und wird momentan auf eBay für einen Preis von 90.000 US-Dollar (etwa 79.881 Euro) verkauft. Nur vier Exemplare sollen weltweit noch existieren.

(Quelle: YouTube, Extra Terrestrails)

Wer gerne im Besitz des wahrscheinlich seltensten Videospiels der Welt wäre, kann sich derzeit ein Exemplar auf eBay sichern - allerdings ist die im Jahr 1984 für Atari 2600 erschienene Rarität nicht gerade billig zu ergattern: Satte 90.000 US-Dollar verlangt der derzeitige Besitzer für das Videospiel Extra Terrestrials.

Und das hat seinen Grund: Entwickelt wurde Extra Terrestrials von drei Familien-Mitgliedern und einem Programmierer im kanadischen Ontario. Doch die Entwicklung verlief nicht, wie erhofft: Eigentlich sollte das "Atari 2600"-Spiel pünklich zum Weihnachtsgeschäft im Jahr 1983 erscheinen, doch die Produktion verzögerte sich aufgrund technischer Probleme, weshalb das Team die Gelegenheit verpasste Extra Terrestrails zum ursprünglich geplanten Termin zu veröffentlichen.

1984 wurde die Entwicklung schließlich abgeschlossen, doch handelte es sich nicht gerade um ein gutes Jahr, um Videospiele zu veröffentlichen. Es kam zum sogenannten "Video Game Crash" in den USA, einem wirtschaftlichen Zusammenbruch der Videospielindustrie. Die Entwickler von Extra Terrestrials stoppten die Produktion und brachten das Spiel erst gar nicht auf den Markt, sondern verkauften rund hundert Exemplare in der Nachbarschaft.

Heute ist jedoch nur noch die Existenz von vier Exemplaren bekannt. Drei davon lassen sich nach Angaben der englischsprachigen Webseite Gamebyte in Videospiel-Museen verorten - das vierte Stück hingegen wird gerade auf eBay zum Verkauf angeboten.

Wollt ihr das seltenste Videospiel der Welt selbst ausprobieren, müsst ihr dafür aber keine 90.000 US-Dollar hinblättern. Auf der Webseite PC Museum steht Extra Terrestrials kostenlos für PC zum Download bereit.

Wie der Verkäufer, gamewizard69, auf eBay anmerkt, habe er selbst tief in die Tasche gegriffen, um Extra Terrestrails einst in seinen Besitz zu bringen. Jetzt wolle er "der Welt die Gelegenheit eröffnen, ein wirklich einzigartiges Spiel kanadischer Geschichte in die Hände zu bekommen".