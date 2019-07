Ein Bild von Bob Ross, bekannt aus seinem 80er-Fernseh-Malkurs "The Joy of Painting", stand nun Pate für ein weiteres Kunstwerk - und zwar in dem Spiel Minecraft.

SmallishBeans ist ein bekannter Minecraft-Youtuber und offenbar auch ein großer Verehrer des verstorbenen Künstlers Bob Ross. Da SmallishBeans Fähigkeiten als Maler jedoch nach eigenen Angaben ziemlich dürftig sind, entschied er sich, Ross auf andere Art und Weise ein Denkmal zu setzen.

Nachdem die Arbeiten an dem dazugehörigen virtuellen Bilderrahmen aus Minecraft-Blöcken beendet waren, loggte sich der YouTuber mit einem zweiten Account ein und richtete seinen Charakter in einiger Entfernung mit Blick auf das Portrait aus. Im oberen Video könnt ihr seine Nachbildung des Gemäldes "Happy Little Trees" bewundern.

Bei dem Mammutprojekt halfen SmallishBeans einige Modifikationen, welche ihn große Blöcke schneller platzieren ließen. Ganz in Ross'scher Tradition wurde der Löwenanteil der Arbeit jedoch per Hand erledigt.

Das Ergebnis weiß durchaus zu überzeugen. Leider kann Bob Ross das von ihm inspirierte Schaffen nicht mehr betrachten. Aber ihm würde mit Sicherheit gefallen, dass seine Gemälde auch heute noch Leute inspirieren. Ob der Künstler sich wohl selbst an Minecraft versucht hätte?