Wusstet ihr, dass die Tetris-Blöcke auch Namen haben? Das tun sie wirklich! Jedoch sind diese unglaublich eigenartig und seltsam.

Update: Es sind Zweifel an der Echtheit des Bildes aufgetaucht. Viele Twitter-Antworten zeigen eine andere "Seite 12" des Anleitungsheft. Bisher teilt niemand eine ähnliche Seite des Booklet. Also entweder handelt es sich um absolutes Einzelstück der Anleitung, oder da wollte jemand die Welt an der Nase herumführen.

Wie es sich herausstellt, besitzen die verschiedenen Blöcke in Tetris Namen. Diese lassen sich jedoch nicht anhand der Form der Blöcke erschließen, da sie wirklich ziemlich seltsam und eigenartig ausgefallen sind.

Twitter-Nutzer vecchitto zeigt, dass er das originale Anleitungsheft zu Tetris gefunden hat, welches ebenfalls die Begriffe der verschiedenen Blöcke aufweist:

I found the original instruction booklet for #Tetris and... did anyone know that these pieces had names?? pic.twitter.com/SvtxvIcUz6