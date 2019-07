Speedrunner machten sich in der "Wii U"-Version von The Legend of Zelda - The Wind Waker einen Trick zunutze, durch welchen sich die benötigte Spielzeit bis zum Ablauf der Credits erheblich verkürzen lies. Dies war bisher im Originalspiel für den Gamecube nicht möglich - findige Zocker haben nun allerdings einen anderen Weg gefunden!

Zu einem frühen Zeitpunkt in The Legend of Zelda - The Wind Waker erreicht der Spieler die Unterwasserwelt von Hyrule. Den geneigten Speedrunner erwartet hier ein auf den ersten Blick unüberwindbares Hindernis: Eine durch eine Barriere versperrte Brücke, die den Spieler vom Endgame trennt. Bereits 2016 gelang es zwei Speedrunnern diese Hürde zu umgehen, ohne dabei geanu zu wissen, wie sie es bewerkstelligt haben.

Erst einige Monate später im Jahr 2017 kam dann die Erleuchtung: Wer sich äußerst schnell bewegt, kann die Blockade umgangen werden - ein Trick, welcher nur Spielern der "Wii U"-Version vorbehalten sein sollte (Kotaku berichtete).

Vergangenen Freitag bewies die "ZeldaSpeedRun"-Community auf deren YouTube-Kanal jedoch, dass es durchaus auch einen Weg für die GameCube-Fraktion gibt, die Barriere auszutricksen. Es ist nämlich möglich den Speicher des Spiels in die Knie zu zwingen, in dem man so viele Pfeile abfeuert, dass Speicherplatz für neue Elemente - in dem Fall die rumliegenden Geschosse - geschaffen werden muss. Diesem Trick fällt dementsprechend auch die Barriere zum Opfer und verschwindet. Begibt man sich nach dem schießwütigen Intermezzo also zurück zur Brücke, dann lässt sich die einst versperrte Brücke problemlos überqueren!

Diese kleine Offenbarung dürfte sicherlich die Bestzeiten der bisherigen Speedruns in The Legend of Zelda - The Wind Waker ziemlich auf den Kopf stellen. Und wer weiß: Möglicherweise erwarten euch in naher Zukunft noch weitere, ähnliche Kniffe für die übrigen Serienteile!