Seit es Konsolen gibt, gibt es auch diesen "Krieg". Fans der verschiedenen Hersteller geraten aneinander und verteidigen "ihre" Plattform. Wir fragen uns, ob das wohl jemals ein Ende haben wird.

In diesem Video seht ihr unser Gespräch über den "Konsolenkrieg":

In dem Video sprechen wir zunächst darüber, ob wir selbst schonmal Fanboys oder Fangirls waren und berichten, wie wir das in diesen Phasen selbst erlebt haben. Anschließend fragen wir uns, woher diese blinde Liebe zu einem bestimmten Hersteller wohl eigentlich kommen könnte.

Abschließend stellen wir uns dann die Frage, ob dieser "Konsolenkrieg" wohl jemals ein Ende finden wird. Vielleicht ja sogar mit der nächsten Konsolengeneration - mit der PlayStation 5 und der Xbox Scarlett?

Wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback von euch. Über Positives ganz besonders, aber auch wenn ihr Kritik habt, könnt ihr diese sehr gerne äußern - besonders dann, wenn sie konstruktiv ist.

