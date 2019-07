Heutzutage werden Spiele immer größer und die Spielzeit damit auch länger. Doch selbst bei vergleichsweise kurzen Games kann man sich gemächlich Zeit lassen, wie eine ältere Dame nun auf Reddit bewiesen hat. Sie hat ihren Spieldurchlauf des Wii-Klassikers The Legend of Zelda: Twilight Princess nach etwas mehr als 755 Stunden Spielzeit endlich beendet und bekommt von der Community dafür jede Menge Anerkennung und Lob.

The Legend of Zelda - Twilight Princess HD - Launch Trailer (Wii U)

Die 82-Jährige wurde von ihrem Enkel ins Netz gebracht, der den Screenshot auf Reddit geteilt hat. Mehr als 60.000 User haben den Beitrag hochgevotet und damit noch populärer gemacht. Die Spielzeit hat die Dame zu großen Teilen allein bewältigt. Hin und wieder hat sie sich lediglich von ihrem Enkel einige Tipps und Tricks abgeholt, um durch die kniffligen Passagen von The Legend of Zelda: Twilight Princess zu gelangen. Doch am Ende hat sie den finalen Boss allein gelegt.

Jetzt sucht die rüstige Gamerin nach einem neuen Spiel, das sie in Angriff nehmen kann. Ein Spiel, das vielleicht nicht so sehr mit den Bewegungssteuerungen aufhält. So fällt die Wahl wohl aktuell auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild, was auch der Community auf Reddit sehr gefallen würde. Sie wünschen sich sogar einen Stream auf Twitch, damit sie hautnah bei den Abenteuern der 82-Jährigen dabei sein können.