Entwickler Digital Extremes veranstaltet eine Werbeaktion, die ihresgleichen sucht: Nichts ahnende Passanten bekommen eine nachgebaute Warframe-Waffe in die Hand gedrückt, um für ein Fotoshooting zu posieren. Was dann geschieht, hat wohl niemand erwartet.

Entwicklerstudio und Publisher Digital Extremes veranstaltete eine PR-Aktion auf offener Straße, bei der Passanten angehalten wurden, um ein Fotoshooting zu machen. All jenen, die sich dazu bereit erklärt haben, wurde ein Replikat der Warframe-Waffe "Opticor" in die Hände gedrückt, mit der sie verschiedene Posen einnehmen sollten.

Schließlich sollten die nichtsahnenden Gäste mit der Waffe auf ein Polizeiauto zielen - jedoch unter der Anweisung, nicht den Abzug zu betätigen. Ganz gleich, ob sich die Leute daran hielten oder nicht: Die manipulierte Waffe wurde auf jeden Fall abgefeuert - und zwar per Knopfdruck.

Die Folge: Das anvisierte Polizeiauto zersprang in zwei Hälften und mit dem Wagen flog auch gleich der Briefkasten in die Luft. Ein riesen Schreck, nicht selten aber auch ein großer Spaß für die meisten Beteiligten. Nachdem das Debakel ausgelöst wurde, wollte man den Passanten mit den Worten "Ich sagte doch, du sollst den Abzug nicht drücken", doch glatt noch ein schlechtes Gewissen einreden.

Für Digital Extremes dürfte die Werbeaktion jedenfalls ein voller Erfolg geworden sein. Über 810.000 Aufrufe verzeichnet das Video inzwischen auf YouTube. Mit über 34.500 Likes und nur 542 Daumen nach unten zeigen sich auch die meisten Zuschauer sehr von der aufwendigen Inszenierung angetan.

Waframe wurde am 25. März 2013 für PC veröffentlicht und ist inzwischen auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch kostenlos erhältlich. Was haltet ihr von der PR-Aktion seitens Digital Extremes? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!