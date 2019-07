Super Mario Maker 2: Fan baut Mona Lisa mit Mario-Sprites nach

Super Mario Maker 2 ist eigentlich ein Level-Editor. Ein Spieler hebt diese Grundfunktion aber auf den nächsten, ähm ... nun ja: Level und baut mithilfe des Switch-Spiels eines der ganz großen Meisterwerke der Kunstgeschichte nach.

Super Mario Maker 2: Auch in seiner eigentlichen Funktion ein kreativer Spaßbringer

Ein reddit-User hat vor kurzem ein Bild gepostet, das auf den ersten Blick so aussieht, als würde es sich um das berühmte Gemälde "Mona Lisa" (Original: La Gioconda) von Leonardo da Vinci aus dem frühen 16. Jahrhundert handeln. Nun, das stimmt nur teilweise. Denn bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass nicht Pinselstriche und Öl auf Holz für das Bildnis verantwortlich sind, sondern eine Ansammlung von "Mario Maker"-Elementen, die so angeordnet wurden, dass sie das Meisterwerk nachstellen. Seht selbst:

Das uneditierte Original könnt ihr euch hier auf Imgur ansehen. Dort gibt der User an: "Ich habe ein Programm erstellt, das ein beliebiges Bild verwendet, das dann durch die Sprites aus Super Mario Maker 2 so ähnlich wie möglich nachgestellt wird. Aktuell werden nur die Kacheln aus dem Luftschiff-Level verwendet."

Bei dem besagten Programm handelt es sich um Python 3, das mit dem gesamten Code in diesem Depot zur Verfügung gestellt wird, damit es sich auch andere User ansehen und sich daran versuchen können. Es wird wohl auch daran gearbeitet, den Code zugänglicher zu gestalten, damit neuen Nutzern der Einstieg leichter fällt. Ihr dürft schon mal gespannt darauf sein, was da in Zukunft noch auf euch zukommt!

Super Mario Maker 2 kommt indessen bestens bei der Community an. In weniger als zwei Wochen sind über zwei Millionen selbst erstellte Level hochgeladen worden. Das sind über 180.000 Eigenkreationen täglich! Mehr Infos findet ihr in unserem ausführlichen Test: Super Mario Maker 2 - Der neue Dauerbrenner auf der Switch

Würdet ihr auch gerne mal versuchen, ein bekanntes Meisterwerk mit Elementen aus einem Videospiel nachzubauen? Was wäre eure bevorzugte Kombination aus Bildnis und Spiel? Lasst uns eure Ideen gerne in den Kommentaren lesen!