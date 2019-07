Reittiere in MMOs sind begehrte Prestigeobjekte. Erst recht dann, wenn diese nicht leicht zu erhalten sind. In verschiedenen Ländern können Spieler derzeit den "Fat Black Chocobo" ergattern - in China müssen die FF14-Spieler dafür allerdings eine Menge Hühnchen bei KFC futtern.

FF14 bekommt mit Shadowbringers die mittlerweile dritte Erweiterung spendiert:

Die Voraussetzungen um das Reittier zu erhalten klingen ziemlich simpel: Man bestellt ein Familienmenü für vier Personen, bestehend aus einem doppelten Hühnerburger, einem veganen Pilzburger, fünf Chicken Nuggets, zwei Original Rezept Hühnern, zwei New Orleans Chicken Wings, eine Old Beijing Spicy Duck Roll, zwei große Pepsi und zwei Pfirsich Oolong Tee (PC Gamer berichtete).

Der Clou an der ganzen Sache besteht jedoch darin, dass das aufgelistete Menü von jeder der vier Personen verputzt werden muss - also eine Familienportion für jeden Teilnehmer. Und selbst wenn diese Hürde geschafft ist, gibt es auch nur einen Code für die gesamte Gruppe. Keine einfache Aufgabe also, um an den Chocobo zu kommen.

Das bedeutet im Klartext: Wenn sich eine Gruppe von FF14-Zockern dazu durchringt, zu viert jeweils einmal das Menü zu verputzen, dann muss diese das ganze Prozedere insgesamt noch dreimal wiederholen, damit auch jeder einen der begehrten Codes erhält. Die Regeln scheinen dabei äußerst strikt zu sein. Es wird berichtet, dass die Codes offenbar tatsächlich erst dann herausgegeben werden, sofern viermal das komplette Familienmenü in den Mägen der Kunden verschwunden ist.

Einige Spieler haben sich dieser Herausforderung bereits gestellt und auch bestanden - ein Umstand, welcher die Inspiration für viele Memes war, die derzeit durchs Netz geistern. Diese finden sich auch auf dem Twitter-Account von KFC wieder.