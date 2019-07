GTA - San Andreas: Das hat es mit den Geisterautos auf sich

Viele Easter Eggs in Grand Theft Auto - San Andreas waren seinerzeit gut gehütete Geheimnisse, so auch die Geisterautos. Aber was hat es wirklich mit den mysteriösen Vehikeln auf sich?

Das sind die verrücktesten Cheats in GTA - San Andreas:

Vor fünfzehn Jahren erschien Grand Theft Auto - San Andreas erstmalig für den PC. Und schon damals wartete das Spiel mit ungewöhnlich vielen Geheimnissen, Easter Eggs und sonstigen Eigenheiten auf, die es zu entdecken galt. Kurz nach Erscheinen des Spiels stürtzten sich viele Spieler besonders auf eine davon: Die sogenannten "Geisterautos", die im südlichen, von Felsen und Wäldern überzogenen Bereich der Karte zufällig auftauchen. Fahrer steuerten diese rapuniert aussehenden Fahrzeuge jedoch nicht, dennoch schienen diese sich wie von Geisterhand von selbst zu bewegen (Kotaku berichtete).

Schnell rankten sich die abenteuerlichsten Gerüchte um die merkwürdigen Autos. So hieß es zum Beispiel, die Geisterwagen würden den Spieler verfolgen und versuchen zu überfahren oder dafür sorgen, dass UFOs spawnen - alles Legenden, wie sich herausstellte. Inzwischen ist der gesamte Quellcode des Spiels bekannt und schließt solche Funktionen grundsätzlich aus.

Alles was tatsächlich passiert, ist das zufällige Spawnen der Geisterautos in dem besagten Gebiet auf der Karte, welche dann gegebenenfalls einen Berghang hinunterrollen. Alternativ könnt ihr dem Auto auch in der Vigilante-Mission begegnen, da das Spiel hier theoretisch jedes Auto-Modell spawnen lassen kann. Die übrigen Geschichten bleiben also bloß Wunschdenken und Mystifizierung.

Solltet ihr nun selber neugierig geworden sein und nach Geisterautos in GTA - San Andreas Ausschau halten wollen, dann hier noch ein kleiner Hinweis: Stoßt ihr auf einen der verlassenen Wagen, dann werdet ihr damit keine Spritztour veranstalten können. Alle Aufnahmen, in welchen Spieler die Geisterwagen als Gefährt nutzen, sind durch Mods oder anderweitig manipuliert.