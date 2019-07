Super Mario Maker 2: Fluggäste bekommen Spiel und Switch geschenkt

Damit haben die Passagiere von Southwest Airlines wohl nicht gerechnet: Alle Reisenden, die per Flugzeug von Dallas nach San Diego unterwegs waren, bekamen eine Konsole samt Spiel geschenkt - mit freundlichen Grüßen von Nintendo!

Mit dem Level-Editor von Super Mario Maker 2 lässt sich die Reisedauer gut überbrücken:

Anlässlich der anstehenden Comic Con in San Diego am kommenden Wochenende greift Nintendo tief in die Trickkiste, um den Besuchern der Veranstaltung - oder zumindest den Leuten, die per Luftreise auf dem Weg in die Stadt sind - ein Lächeln ins Gesichrt zu zaubern.

Das Ergebnis: Via Twitter geistern nun Bilder und Tweets durchs Netz, die einige Fluggäste freudestrahlend mit von Nintendo überreichten Presenten zeigen: Eine Nintendo Switch und ein Exemplar von Super Mario Maker 2 in den Händen.

Ebenfalls über Twitter bringt der Social-Media-Manager von Funimation, Nicholas Friedman, Licht ins Dunkel der ominösen Geschenkaktion. Demnach hätten die Flugbegleiter an Bord plötzlich damit begonnen, kostenlose "Nintendo Switch"-Konsolen an die Passagiere auszugeben. Grund dafür ist eine Kooperation zwischen der Fluglinie und Nintendo. Passenderweise trugen die "Southwest Airline"-Mitarbeiter während der Verteilung "Mario Maker"-Helme.

Dies ist jedoch laut IGN keinesfalls das erste Mal, dass Nintendo sich eine solche Aktion in Zusammenarbeit mit Southwest Airlines überlegt: Bereits 2013 schenkte der japanische Videospielkonzern Fluggästen auf dem Weg von New Orleans nach Dallas eine Wii U inklusive New Super Mario Bros. U. 2016, diesmal auf einem Flug von Dallas nach Los Angeles, wurden die Fluggäste hingegen mit einem Nintendo 3DS XL und dem Spiel Super Mario Maker beschenkt.

Vielleicht solltet ihr also schon mal Urlaubsplanungen für 2022 anstellen. Sollte sich nämlich der bisherige Dreijahrestakt fortsetzen, blüht einigen Flugreisenden dann vielleicht schon die nächste Konsole aus dem Hause Nintendo.