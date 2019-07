Beste Anime-Action aus dem Hause Platinum Games: Astral Chain tritt in die Fußstapfen von Bayonetta, Nier: Automata und Vanquish. Was steckt hinter dem exklusiv für Nintendo Switch erscheinenden Abenteuer und wieso ist es einen zweiten Blick wert?

Seite an Seite mit Legion

Von der ersten Minute an erinnert Astral Chain an einen spielbaren Anime: Die "Cel Shading"-Optik unterstreicht die SciFi-Metropole The Ark. Doch fiese Monster - die so genannten Chimera - suchen die Stadt heim. Sie verbreiten die krankmachende "Korruption" und entführen obendrein Menschen in ihre Dimension. Eure Aufgabe: Rettet die Unschuldigen und schickt die Chimera wieder dahin zurück, wo sie herkamen.

Abgefangen: Legion und Heldin fertigen eine Chimera ab.

Euer selbst erstellter Hauptcharakter ist Teil der Neuron-Spezialeinheit. Diese Elite-Truppe verfügt mit den Legion-Kreaturen über die perfekte Waffe gegen die Invasoren. Die Legion und ihr Neuron-Cop sind durch die namensgebende Astral Chain - eine blau glimmende Kette - miteinander verbunden.

Auf Tastendruck ruft ihr Legion herbei. Die Kreatur kämpft grundsätzlich eigenständig, jedoch könnt ihr sie auch kommandieren. Haltet ihr die linke Schultertaste eures Switch-Controllers gedrückt, wird der rechte Analog-Stick zur Legion-Steuerung. Ihr kontrolliert also theoretisch zwei Figuren gleichzeitig mit jeweils einem Stick. Das sorgt zunächst für mächtig Chaos im Kopf!

Zwei Helden zum Preis von einem

Platinum Games fordert mit einer Vielzahl von Spezialaktionen: Führt ihr etwa eure Legion um einen Gegner herum, kettet ihr diesen fest. Bringt ihr die Kette zwischen euch und einen heran stürmenden Chimera, schleudert ihr ihn zurück. Hinzu kommen auf Timing basierende Ausweich- und Combo-Manöver: Blaue Lichtblitze signalisieren, wenn ihr zu Legion-Kombos ansetzen könnt. Astral Chain hat es in Sachen Koordination in sich. Aber es belohnt auch erfolgreiche Kombos mit befriedigenden Special-Moves und tollen Animationen.

Gemeinsames Säbelrasseln: Legion kämpft eigenständig weiter.

Welche Tricks euer Legion im Repertoire hat, das entscheidet die Gattung des Helfers. Zum jetztigen Zeitpunkt bestätigten Nintendo und Platinum Games fünf verschiedene Legion-Typen:

Arrow

Arm

Beast

Axe

Sword

Jede Einheit besitzt einen eigenen Talentbaum mit freischaltbaren Fähigkeiten sowie eigenen Spezial-Manövern. Die Arrow-Legion bespielsweise schaltet in den Schnellfeuermodus und ballert eine Salve Pfeile auf euer aktuelles Ziel. Andere Legions richten Flächenschaden an. Praktisch: Ihr schaltet im Verlauf der Geschichte auf jeden Fall alle Legions frei und könnt jederzeit euren Helfer wechseln.

Polizeiarbeit der Zukunft

Abseits der Kämpfe präsentiert sich Astral Chain als durchaus erzählendes Abenteuer. Eure Spielfigur und ihr Zwilling Akira sind die Kinder von Neuron-Captain Maximilian Howard. Der grimmige Cop ist gar nicht begeistert davon, dass sein Nachwuchs plötzlich bei der Spezialeinheit und damit an vorderster Front aufschlägt. Konflikte mit humorigem Anstrich sind vorprogrammiert.

Die Arrow-Legion und die Heldin greifen mit einem Kombo-Schuss an.

In Astral Chain baut Platinum Games auf größere, erkundbare Areale. In Gebieten wie der Polizeistation nehmt ihr etwa hinter eurem Schreibtisch Platz und recherchiert oder quatscht mit Kollegen. So übernehmt ihr etwa als Nebenaufgaben Botengänge und erhaltet so zusätzliche Credits und Extras wie "Erste Hilfe"-Packs und Granaten für den nächsten Einsatz.

Seid ihr nicht gerade im Gefecht, ermittelt ihr an Tatorten. Ähnlich wie zuletzt in The Sinking City sammelt ihr Informationen und führt diese schließlich zu Schlussfolgerungen zusammen. Als Hilfe dient euch dabei die IRIS-Kamera, die relevante Objekte farbig hervorhebt und für euch auf Tastendruck analysiert.

Legion erweist sich dabei als nützlicher Helfer. Mit ihr belauscht ihr unbemerkt Gespräche, bahnt euch an der Kette Wege über Abgründe in der Chimera-Dimension oder löst sogar kleinere Schalterrätsel. Astral Chain ist also kein geradliniges Actionspiel, sondern nimmt gelegentlich auch das Tempo raus.

Meinung von Olaf Bleich