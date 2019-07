Kürzlich sorgte die Twitch-Streamerin Alinity durch den Vorwurf der Tierquälerei für Negativschlagzeilen - nicht zum ersten Mal, wie einige Zuschauer erkannt haben wollen. Nun soll eine Petition den Bann ihres Kanals forcieren.

Ins Leben gerufen hat die Petition auf Change.org eine Person namens Cai Samuels. Mittlerweile haben das Anliegen ganze 16.000 Nutzer unterzeichnet. Auslöser der Petition war ein Stream von Alinity, in dem diese ihre Katze auf den Boden warf.

Damit ist Alinity nicht zum ersten Mal mit dem Verhalten gegenüber ihren Tieren negativ aufgefallen. So trat die Streamerin bereits vor laufender Kamera ihren Hund, der ihre Katze verfolgte. Auch ließ Alinity bereits vor laufender Kamera ihre Katze Wodka von ihren Lippen lecken (Gamerant berichtete). In einem Statement auf Twitter zeigte die Beschuldigte nun Verständnis gegenüber den Vorwürfen, beteuerte aber, dass sie ihre Tiere im Grunde gut behandeln würde.

Hey everyone, I understand the concern and I am sorry for my lapses in judgement. I shouldnt have gotten frustrated with Milo, but I dropped him on the floor behind my chair. I'm not that strong :P . The Vodka thing was well over a year ago but it was also a stupid thing to do.